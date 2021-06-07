Міста Євро: Вічний Рим із пастою від невірних дружин і кривавою ареною імперії

Представляємо міста Євро. Чемпіонат розпочнеться 11 червня в столиці Італії, де можна спробувати найбільш ароматну каву і хрустку випічку, дивлячись на шедеври давнини і серце католицької віри

Рим вміє вразити туристів видом і смаком

Символічно, що саме Вічний Рим дасть старт чемпіонату Європи з футболу. Євро-2020 відкриється в столиці Італії матчем між господарями і Туреччиною на Олімпійському стадіоні. Але в цьому стародавньому місті є багато цікавого, крім самого футболу, в тому числі кухня, від якої хочеться проковтнути язика, і унікальна архітектура.

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1. Будь-які руїни стародавнього міста можуть стати відмінним фоном для фото, однак першість тримає величний Колізей. Одне з найбільш вражаючих споруд античного світу, яке збереглося до наших днів. Головна арена Стародавнього Риму, де проходили гладіаторські бої і цькування бранців дикими тваринами. На честь відкриття Колізею в 80-му році н.е. були влаштовані Великі Ігри, які тривали понад три місяці.

2. Хоча закохані віддають перевагу найбільш романтичному фонтану в світі – Треві. У цьому році зі своїм хлопцем його відвідала і перша шабля світу, українська фехтувальниця Ольга Харлан. Статуя морського бога уособлює воду, яка ось уже стільки століть приносить свою цілющу прохолоду в Рим. За лівим плечем Нептуна, в ніші фасаду палацу Полі, знаходиться статуя богині Здоров'я. Справа компанію їй становить богиня Достатку.

Кажуть, що кинувши монету до ніг богинь, можна розраховувати на їхню прихильність. А також на успіх в любові. І туристи щодня залишають у фонтані близько 1500 євро.

Що відвідати в Римі

Що варто подивитися в Римі? Це підступне запитання, тому що в місті, чия історія налічує кілька тисячоліть, уваги гідне практично все. Ми вже згадували вкрай популярні серед туристів Колізей і Фонтан Треві. А ось ще кілька, безумовно, незабутніх місць.

1. Пантеон. Один із символів архітектури Стародавнього Риму. "Храм усіх богів" з'явився ще в перші десятиліття нашої ери і спочатку був місцем поклоніння язичницьким богам, але в 7-му столітті був освячений як християнський. Висота споруди становить 42 метри, а в вершині купола є наскрізний отвір – "Око Пантеону". Це найбільше з античних купольних споруд, що збереглася до наших днів, де першим був похований Рафаель.

2. Аппієва дорога – одне з чудес Римської імперії. Шлях в 540 км починається в самому серці Рима і йде до портового містечка Бріндізі на березі Середземного моря. Базальтова бруківка, по якій ще з 4-го століття до н.е. пересувалися воїни імперії, торговці, мислителі і мандрівники. Уздовж дороги розташувалися мальовничі руїни гробниць, колумбаріїв, замків, цитаделей, підземних катакомб, а також унікальні для міста сосни Пінії.

3. Напевно, тільки в Римі одна з визначних пам'яток міста – інша держава. Звичайно ж, мова йде про Ватикан – дім Католицької церкви і резиденцію Папи Римського. Він прославився своїми музеями, де зібрані видатні колекції живопису, скульптури і прикладного мистецтва. Тут можна піднятися на оглядовий майданчик собору святого Петра і побачити весь Рим із висоти пташиного польоту.

Що пити і чим закушувати

В Італії роблять таке морозиво, що пальчики оближеш. І Рим тут не виняток. Але ранок варто почати з чашечки ароматної кави на одній із мальовничих вуличок або площ, до якої вам запропонують хрустку випічку – від місцевих круасанів "Корнетті" до Паніні.

Звісно ж, в Італії потрібно куштувати справжню піцу, пасту і лазанью. Тільки класична римська паста – гострувата, з овечим сиром і перцем. Її жартома називають пастою невірних дружин, у яких після побачень на більшу немає часу. У центрі ціна на піцу в середньому 5-12 євро, паста – 6-12.

А споконвічно римська піца – бьянка. Вона тонка і хрустка з великими кристалами морської солі і оливковою олією. Місцеві люблять її з скибкою вареної ковбаси – Мортаделло. З незвичайної їжі в Римі – тушковані бичачі хвости, рясно приправлені томатним соусом зі спеціями і... шоколадом. Коду алла ваччінара – автентична їжа римських боєнь.

Алкоголь в ресторанах і кафе Риму затребуваний менше, ніж кава. Капучино або еспрессо стартує в закладах від 1,5 євро. Але і вибір спиртного в країні великий. Італійці люблять неміцне пиво – 3,5%. Однак основний напій в Італії – це вино (від 1,5 до 8 євро за келих). Також в ходу лікер Лімончелло, який багато хто робить вдома.

Транспорт Риму

Досвідчені туристи стверджують, що по Риму гуляти тільки пішки. Але і міський транспорт добре розвинений. Найпопулярніший вид в місті – автобус, який їздить часто і охоплює все місто. Але є ще метро з трьох ліній, трамваї, тролейбуси, маршрутки та поїзди. Квиток на поїздку в будь-якому з них протягом 100 хвилин коштує 1,5 євро. Проїзний на 24 години – 7€, на 48 годин – 12,50€, на 72 години – 18€, на тиждень – 24€.

Запам'ятайте, що строк дії добових проїзних в Римі закінчується опівночі того дня, коли ви його прокомпостувати. До речі, старі помаранчеві трамваї з фільмів Фелліні можна знайти в районі Сан-Джованні-ін-Латерано і Пренестіна.

Що взяти з собою

Так уже повелося, що з Італії, яка славиться своєю кухнею, везуть в основному їжу і спиртне: популярний сир Пармезан, місцева шинка прошутто і різні ковбаси, оливкова олія, в'ялені томати, вина, особливо К'янті, граппу і лікери Лімончелло і Амаретто.

Є в Італії і ще одна окраса – кишенькова кава. Це невеликі цукерки – порція кави еспресо, вкрита шоколадом. Цукерку потрібно кинути в гарячу воду, і вийде чудова кава з шоколадом. Упаковка 14 штук – близько семи євро.