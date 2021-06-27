Міста Євро: казкова Севілья, яка подарувала кориду, фламенко і херес

Столиця Андалусії стала господаркою чемпіонату Європи з футболу в останній момент, але стала його окрасою з неймовірною архітектурою і незабутнім колоритом

Севілья

Колоритна і трохи казкова Севілья розцвіла на кордоні Заходу і Сходу. В архітектурі і культурі Андалусії змішалася культура декількох імперій. Католицькі собори, мінорети і мавританское минуле. Родина фламенко, кориди і хересу перехопила матчі Євро-2020 в останню хвилину, підстрахувавши страждає від коронавируса Більбао. Севілья приймала три матчі групового раунду в квартеті E, а також один поєдинок 1/8 фіналу.

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У Севільї маса красивих місць – хоч мальовничі старі вулички або затишна набережна Гвадалквівіра. Але, безумовно, шикарні знімки у всіх без винятку виходять на площі Іспанії. Найгарніший архітектурний ансамбль в центрі парку Марії Луїзи, романтичний канал у вигляді півкола і фонтан просто заворожують і виглядають дуже ефектно. Площа створили в 20-і рр. XX століття до відкриття Іберо-Американської виставці.

Що відвідати в Севільї

1. Багато прикрашена фортеця Алькасар , Побудована за часів правління мавританський династії Альмохадов, предмет гордості не тільки Севільї, але всієї Іспанії. Вітіювата арабська архітектура, ліпнина, витончені підлоги, стелі і стіни приваблюють туристів. Алькасар – найстаріший з королівських палаців Європи, верхні покої – все ще резиденція іспанських королів. Але якщо їх немає в Севільї, там гуляє публіка і кіношники. Наприклад, знімали і "Гру престолів".

2. Жоден турист в місті не пройшов і повз Севільського кафедрального собору , Побудованого в готичному стилі. Тут знаходиться гробниця знаменитого мореплавця Христофора Колумба і знаменита ажурна дзвіниця Хиральда, яка створювалася ще XII столітті і спочатку служила мінаретом.

3. Вже не один рік в Іспанії триває війна фанатів кориди і її супротивників, яким шкода вбивати биків. Однак це не привід, щоб не відвідати воістину культове для Андалусії місце – арену для кориди Маестранса XVIII століття . Тут вперше матадор зійшов з коня, і з'явилася піша корида. У музеї арени зберігається плащ, розписаний Пабло Пікассо. А навпроти – розташований пам'ятник циганці Кармен, яка в оперній постановці загинула на цьому місці.

4. І звичайно ж, не забудьте наживо насолодитися місцевим фламенко – в спеціальному музеї, в одному із закладів міста або просто на вулиці.

Що пити і чим закушувати

У Севільї безліч вуличних кафе на будь-який гаманець. Пити там прийнято в основному сангрию, пиво (від 1 євро за 0,2 літра), вино (середньому від 2,5 євро за келих) і, звичайно ж, різновид кріпленого вина – херес. Він проводиться в одній-єдиній провінції Іспанії – Андалусії з білого винограду. Він буває і сухим до кислоти, і нудотно солодким з прянощами.

Севілья вважається і батьківщиною тапаса – різних закусок. Серед популярних – іспанська тортилью або картопляний омлет, галісійська восьминіг, оливки, пряний картопля, овечий сир з регіону Ла Манча і обов'язково тапас з хамоном. Вартість закуски від 2 до 3 євро. І вигідніше тут ходити компанією і замовити цілий мікс-набір за 15-20 євро. Також, кажуть, що саме в Андалусії придумали гаспачо – холодний суп з томатів.

Транспорт Севільї

Якщо зупинитися недалеко від центру, то по Севільї приємно гуляти пішки. Але і міський транспорт тут дуже добре розвинений. У місті 4 лінії метро, мережа автобусних і трамвайних маршрутів, а також ряд нічних автобусів. Одноразовий квиток для поїздки на автобусі або трамваї коштує 1,40 євро.

Денний на всі види транспорту – 5 євро, на 3 дні – 10. Але стягується 1,50 євро застави, який буде повернуто при поверненні карти. Є і поповнюється карта – Tarjeta multiviaje. Поїздка по карті без пересадок протягом години коштує 0,69 €, з пересадками – 0,76 €.

Що забрати з собою

Тут двох думок бути не може – звичайно ж, херес і кастаньєти. Але якщо алкоголь вам чужий, то місцеві бренди випускають дивовижні шовкові хустки ручної роботи, а також чоловічі капелюхи. Славиться і місцева кераміка. Найбільш ходовий товар у туристів – чаша для оливок.