16 червня 16:00 Відео
Фінляндія 0
Росія 1
16 червня 19:00 Відео
Турція 0
Уельс 2
16 червня 77’
Італія 2
Швейцарія 0
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
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СЬОГОДНІ Спорт Фан-зона Евро

Футболістові на Євро розбили обличчя у другому матчі поспіль – Роналду такий рекорд не потрібен

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
16 червня, 22:53
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Головним невдахою Євро-2020 можна назвати гравця збірної Уельсу, якому в двох матчах поспіль розбивали обличчя. Втім, доля винагородила його путівкою в наступний раунд
Кіффер Муру двічі розбили обличчя на Євро-2020. Кріштіану в шоці
Кіффер Муру двічі розбили обличчя на Євро-2020. Кріштіану в шоці / Фото: REUTERS

Футболіст збірної Уельсу Кіффер Мур відзначився незвичайним статистичним показником на Євро-2020. Навіть важко знайти було подібне в історії чемпіонатів Європи. Валлійцю пускали кров в двох матчі поспіль!

У стартовому матчі на Євро-2020 проти Швейцарії Мур розбив голову в зіткненні з суперником під час верхової боротьби. Той поєдинок футболіст закінчував з червоною пов'язкою на голові, але це не завадило йому відзначитися забитим м'ячем.

А в матчі другого туру проти Туреччини Муру розбили ніс. Сталося це за 15 хвилин до кінця зустрічі, коли доля поєдинку ще не була вирішена. Проте, медики зупинили кровотечу, що дозволило Кіфферу дограти матч до фінального свистка.

У заключному матчі групового етапу Уельс зустрінеться з Італією. Додамо, що валлійці практично забезпечили собі путівку в 1/8 фіналу.

Напередодні Кріштіану Роналду встановив бомбардирський рекорд чемпіонатів Європи, випередивши Мішеля Платіні, а також став першим гравцем, що зіграв на п'яти різних Євро. Але від "рекорду" Мурра португалець точно б відмовився.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Уельс
2
3:1
4
2
Італія
1
3:0
3
3
Швейцарія
1
1:1
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
1
0:1
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
1
2:3
0
4
Північна Македонія
1
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Середа, 16 червня
0:1
Відео Про матч
0:2
Відео Про матч
2:0 (77’)
Дивись на: Трансляція
Четвер, 17 червня
16:00
Дивись на:
19:00
Дивись на:
22:00
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