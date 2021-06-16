Футболістові на Євро розбили обличчя у другому матчі поспіль – Роналду такий рекорд не потрібен

Головним невдахою Євро-2020 можна назвати гравця збірної Уельсу, якому в двох матчах поспіль розбивали обличчя. Втім, доля винагородила його путівкою в наступний раунд

Кіффер Муру двічі розбили обличчя на Євро-2020. Кріштіану в шоці / Фото: REUTERS

Футболіст збірної Уельсу Кіффер Мур відзначився незвичайним статистичним показником на Євро-2020. Навіть важко знайти було подібне в історії чемпіонатів Європи. Валлійцю пускали кров в двох матчі поспіль!

У стартовому матчі на Євро-2020 проти Швейцарії Мур розбив голову в зіткненні з суперником під час верхової боротьби. Той поєдинок футболіст закінчував з червоною пов'язкою на голові, але це не завадило йому відзначитися забитим м'ячем.

А в матчі другого туру проти Туреччини Муру розбили ніс. Сталося це за 15 хвилин до кінця зустрічі, коли доля поєдинку ще не була вирішена. Проте, медики зупинили кровотечу, що дозволило Кіфферу дограти матч до фінального свистка.

У заключному матчі групового етапу Уельс зустрінеться з Італією. Додамо, що валлійці практично забезпечили собі путівку в 1/8 фіналу.

Напередодні Кріштіану Роналду встановив бомбардирський рекорд чемпіонатів Європи, випередивши Мішеля Платіні, а також став першим гравцем, що зіграв на п'яти різних Євро. Але від "рекорду" Мурра португалець точно б відмовився.