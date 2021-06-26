Футбол в човнах і плавання з прапором! Як вболівали безстрашні фанати Уельсу і Данії

Під час перегляду першого матчу плей-офф Євро-2020 в Копенгагені вболівальники датчан стрибали в катерах і на яхтах, а валлійці купалися в протоці

Данські вболівальники дивилися футбол на воді, а валлійці влаштували заплив з прапором / Фото: Reuters

Після героїчного виходу в 1/8 фіналу Євро-2020 Данія вперше на цьому чемпіонаті проводила матч за межами Копенгагена. Тому замість трибун "Паркена" вболівальники дивилися розгром Уельсу (4:0) в фан-зоні, яка примикала до протоки Ересунн.

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Багато данських фанів спостерігали за першим поєдинком плей-офф в човнах і катерах. І так бурхливо святкували голи, що могли і повипадати в воду.

Але ще більш безстрашними виявилися фанати збірної Уельсу, які якимось чином знайшлися в Копенгагені. Вони влаштували заплив з валлійським прапором між човнів суперника.

Але данці були налаштовані добродушно і тільки фотографували настільки відданих і нерозважливих уболівальників британської збірної.

У другому матчі 1/8 фіналу 26 червня Італія зустрітися в Лондоні з Австрією, яка зайняла друге місце в українській групі. Поєдинок розпочнеться о 22:00. Онлайн Італія – Австрія доступний на нашому сайті з усіма цікавими подробицями, яскравими фото і відео.

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