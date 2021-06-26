26 червня 19:00
Уельс 0
Данія 4
26 червня 1’
Італія 0
Австрія 0
27 червня 19:00
Нідерланди --
Чехія --
27 червня 22:00
Бельгія --
Португалія --
28 червня 19:00
Хорватія --
Іспанія --
28 червня 22:00
Франція --
Швейцарія --
29 червня 19:00
Англія --
Німеччина --
29 червня 22:00
Швеція --
Україна --
Змінити мову на: RU Перейти до новин logo
branding
СЬОГОДНІ Спорт Фан-зона Евро

Футбол в човнах і плавання з прапором! Як вболівали безстрашні фанати Уельсу і Данії

Олена Павлова Олена Павлова
26 червня, 21:20
Копіювати лінк
Під час перегляду першого матчу плей-офф Євро-2020 в Копенгагені вболівальники датчан стрибали в катерах і на яхтах, а валлійці купалися в протоці
Данські вболівальники дивилися футбол на воді, а валлійці влаштували заплив з прапором
Данські вболівальники дивилися футбол на воді, а валлійці влаштували заплив з прапором / Фото: Reuters

Після героїчного виходу в 1/8 фіналу Євро-2020 Данія вперше на цьому чемпіонаті проводила матч за межами Копенгагена. Тому замість трибун "Паркена" вболівальники дивилися розгром Уельсу (4:0) в фан-зоні, яка примикала до протоки Ересунн.

Читайте також: Уельс – Данія: відео голів та огляд першого матчу 1/8 на Євро-2020

Багато данських фанів спостерігали за першим поєдинком плей-офф в човнах і катерах. І так бурхливо святкували голи, що могли і повипадати в воду.

Але ще більш безстрашними виявилися фанати збірної Уельсу, які якимось чином знайшлися в Копенгагені. Вони влаштували заплив з валлійським прапором між човнів суперника.

Але данці були налаштовані добродушно і тільки фотографували настільки відданих і нерозважливих уболівальників британської збірної.

У другому матчі 1/8 фіналу 26 червня Італія зустрітися в Лондоні з Австрією, яка зайняла друге місце в українській групі. Поєдинок розпочнеться о 22:00. Онлайн Італія – Австрія доступний на нашому сайті з усіма цікавими подробицями, яскравими фото і відео.

Раніше ми розповідали, як українцям потрапити на матч Євро-2020 проти Швеції в Шотландії.

Favbet
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Спорт Сьогоднi на Google News
Заряджайся енергією!
Спорт
Більше новин
Реклама
дівчата Євро
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Енерджайзер дня!
Hell

Олександр
Зінченко

Україна
Мімішне фото!
Заряджайся на Євро!
Hell
Опитування
Favbet стрим
Фан-зона Євро
На трибуну
Покер - це спорт!
Новини покеру
Плейлист збірної
Favbet стрим
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Опитування
Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Субота, 26 червня
0:4
Дивись на: Трансляція
0:0 (1’)
Дивись на: Трансляція
Неділя, 27 червня
19:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
Понеділок, 28 червня
19:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
Дивитись всі матчі
Людина-енергетик
Hell

Гравець
дня

36км

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти