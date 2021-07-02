Фартовий не допоміг: яскраві фото фанатів матчу Швейцарія – Іспанія на Євро-2020

Швейцарія отримала відмінну підтримку від своїх фанатів, але не змогла стримати натиск Іспанії в чвертьфіналі Євро-2020. Матч відвідав навіть уболівальник, який став фартовим в матчі проти Франції

Яскраві фанати матчу Швейцарія - Іспанія на Євро-2020 / Фото: Reuters

Іспанія обіграла Швейцарію в чвертьфіналі Євро-2020 і стала першим півфіналістом турніру. Втім, як і в попередньому поєдинку, вирішити долю зустрічі в основний час "Фурії Роха" не вдалося. Відео голів та огляд матчу Швейцарія – Іспанія є на нашому сайті.

На трибунах стадіону можна було побачити більше вболівальників зі Швейцарії. Приїхав повболівати і фанат, який став знаменитим після матчу з французами. Тоді кадри з його емоціями облетіли весь світ.

Швейцарське телебачення знайшло Луку Лаутенбаха і подарувало йому безкоштовний квиток на чвертьфінальний матч, а також йому вручили путівку для відпустки в любе місце, куди він побажає.

Також ми писали, що дружини футболістів збірної України прорвалися в Рим. Другі половинки Ярмоленка, Яремчука, Степаненка і інших гравців прилетіли підтримати нашу команду в Рим, хоча в Італії погрожували нікого з України не пускати.