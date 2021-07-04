Це шедевр! Історія Євро-2020 на туалетному папері – є навіть Україна

В Німеччині художник зобразив головні події чемпіонату Європи на рулоні туалетного паперу. Він почав з матчів групового етапу і дійшов до чвертьфіналу

Всі події Євро-2020 на рулоні туалетного паперу / Фото: REUTERS

Німецький художник Себастіан Клюр намалював головні події Євро-2020 на рулоні туалетного паперу. На першому відео він зобразив перипетії групового етапу, а друга частина рулону пішла вже на стадію плей-офф.

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На незвичайному полотні знайшлося місця і збірнійї України. Перемогу над Швецією в 1/8 фіналу автор проілюстрував кадром, на якому Олександр Зінченко радіє першому голу в ворота шведів.

Нагадаємо, що Україна заробила менше за всіх серед учасників чвертьфіналу Євро. Українська збірна на Євро-2020 здобула лише дві перемоги: одну в групі і одну в плей-офф над Швецією. Проте це принесло нашій команді 16 мільйонів призових.

А ще ми давали нові котирування на переможця Євро-2020. Аналітики списують Данію. Головними фаворитами чемпіонату вважають британців, які ще не вигравали трофей, і нестримну на турнірі Італію.