Екзотичні красуні і забавні пузачі: яскраві фото фанатів Франції та Швейцарії

Вболівальники в Бухаресті стали свідками результативного і непередбачуваного матчу, в якому чемпіони світу програли по пенальті у 1/8 фіналу Євро-2020

Вболівальники на матчі Франції та Швейцарії / Фото: Reuters

Чемпіони світу французи сенсаційно припинили боротьбу на Євро-2020, програвши у 1/8 фіналу по пенальті збірній Швейцарії. Після екстра-таймів рахунок в матчі був 3:3. Справа дійшла до серії пенальті, де вирішальний удар змазав Мбаппе. Відео голів та огляд матчу Франція – Швейцарія є на нашому сайті.

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Поєдинок вийшов украй нервовим для вболівальників обох команд, але вони до останнього вірили в перемогу своїх збірних.

Не обійшлося під час матчу і без забігу вболівальника, якого ловили по всьому полю.

Раніше уболівальників Франції просили пропустити матч Євро-2020 в Пітері. Міністр спорту Франції Роксана Марасіняню звернула увагу на велику кількість тих, що заразилися COVID-19 в Росії і обов'язковий карантин для фанатів після повернення додому. Але тепер уболівальникам "ле бле" вже нікуди не потрібно їхати.

А хорватську збірну приїхала підтримати навіть срібний призер Олімпіади-2008, чотириразова чемпіонка світу в стрибках у висоту Бланка Влашич.