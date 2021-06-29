28 червня 19:00 Відео
Хорватія 3
Іспанія 5
28 червня 22:00 Відео
Франція 3
Швейцарія 3
29 червня 19:00
Англія --
Німеччина --
29 червня 22:00
Швеція --
Україна --
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Бельгія --
Італія --
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СЬОГОДНІ Спорт Фан-зона Евро

Екзотичні красуні і забавні пузачі: яскраві фото фанатів Франції та Швейцарії

Олена Павлова Олена Павлова
29 червня, 02:04
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Вболівальники в Бухаресті стали свідками результативного і непередбачуваного матчу, в якому чемпіони світу програли по пенальті у 1/8 фіналу Євро-2020
Вболівальники на матчі Франції та Швейцарії
Вболівальники на матчі Франції та Швейцарії / Фото: Reuters

Чемпіони світу французи сенсаційно припинили боротьбу на Євро-2020, програвши у 1/8 фіналу по пенальті збірній Швейцарії. Після екстра-таймів рахунок в матчі був 3:3. Справа дійшла до серії пенальті, де вирішальний удар змазав Мбаппе. Відео голів та огляд матчу Франція – Швейцарія є на нашому сайті.

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Поєдинок вийшов украй нервовим для вболівальників обох команд, але вони до останнього вірили в перемогу своїх збірних.

Не обійшлося під час матчу і без забігу вболівальника, якого ловили по всьому полю.

Раніше уболівальників Франції просили пропустити матч Євро-2020 в Пітері. Міністр спорту Франції Роксана Марасіняню звернула увагу на велику кількість тих, що заразилися COVID-19 в Росії і обов'язковий карантин для фанатів після повернення додому. Але тепер уболівальникам "ле бле" вже нікуди не потрібно їхати.

А хорватську збірну приїхала підтримати навіть срібний призер Олімпіади-2008, чотириразова чемпіонка світу в стрибках у висоту Бланка Влашич.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Понеділок, 28 червня
3:5
Відео Про матч
3:3
Відео Про матч
Вівторок, 29 червня
19:00
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22:00
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Пʼятниця, 2 липня
22:00
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Субота, 3 липня
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