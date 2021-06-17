17 червня 45+1’
Україна 2
Північна Македонія 0
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
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СЬОГОДНІ Спорт Фан-зона Евро

Бухарест під час Євро-2020: тінь Пентагону, фруктова горілка і маленький Париж

Олена Павлова Олена Павлова
17 червня, 15:45
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Свого часу столицю Румунії за її красу порівнювали з головним містом Франції. Тут немає замка Дракули, зате є Візок з пивом, ковриги з маком і райський сад

Бухарест, де збірна України проведе відразу два матчі Євро-2020 проти Північної Македонії (17 червня) і Австрії (21 червня), – не найпопулярніший туристичний напрямок. Мандрівники скоріше відправляться в гості до графа Дракули в Трансільванії. Але багато хто недооцінює столицю Румунії, яку за свою красу до приходу соціалізму і Чаушеску називали маленьким Парижем. Дивитися Україна – Північна Македонія можна на нашому сайті.

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Якщо вам якимось чином вдасться пробратися на верхні поверхи Палацу Парламенту, то з нього відкриється красивий вигляд на площу з фонтанами, яка особливо гарна після заходу сонця.

Чудова панорама міста відкривається і з Тріумфальної арки, яка тричі перебудовувалася. Перша арка була побудована ще 1878 року з дерева, до дня незалежності Румунії від Османської імперії. Другу звели 1922-го на честь героїв Першої світової війни. А свій нинішній вигляд 27-метрова арка набула 1936 року, ставши копією паризької. Усередині арки знаходяться сходи, якими можна піднятися вгору і зробити вражаюче селфі.

Що відвідати в Бухаресті

1. Палац Парламенту в Бухаресті – одночасно і головна визначна пам'ятка міста, і місце ненависті. Щоб побудувати цього мармурового монстра на догоду диктатору Чаушеску, спеціально зруйнували велику історичною частину столиці. За що його ненавидять багато румунів. Палац увійшов в історію, як друга за площею державна будівля в світі після Пентагону. А інтер'єр може змагатися з королівським палацом за красою стін і стель, оброблених золотом і мармуром.

2. Гордість Бухареста – румунський Атенеум. 1888 року він був відкритий для служіння мистецтву і науці. Будівля була побудована за проєктом французького архітектора Альберта Галлерона. Частина коштів на будівництво була отримана за відкритою підпискою протягом 28 років. Атенеум пережив дві світові війни і був частково зруйнований, але відновлений, і сьогодні багато прикрашений палац є головний концертним залом міста і будинком філармонії ім. Дж. Енеску.

3. Перлина Бухареста – сад Чишміджіу в самому серці міста. Парк був спроєктований ще 1845 року австрійським ландшафтним дизайнером, а відкрився 1854-го. У центрі знаходиться озеро, по якому можна покататися на катамаранах і човнах, а також зробити масу фото на декількох романтичних містках. Також в саду можна посидіти біля старовинних фонтанів або відпочити в тіні дерев на кованих лавочках.

  • І окремої згадки поза рейтингом вартий музей "Маленький Париж", який туристи називають найромантичнішим місцем міста. Ви поринете в атмосферу кінця 19-го – початку 20-го століття, де всі деталі підібрані просто бездоганно.

Де поїсти в Бухаресті

1. Caru 'cu bere – "Візок з пивом" , Напевно, найпопулярніший місцевих ресторан, якщо судити з відгуків туристів. Він відкрився ще 1879 року і відтоді не змінився. Тому інтер'єр не менш ласий шматочок, ніж кухня. Кухня в Caru 'cu bere – національна з ковбасками і виробами з кукурудзи. Основні страви – від 6 євро. Вранці та вдень завжди є бюджетні пропозиції меню сніданків і обідів (від € 4). А ввечері влаштовують вистави з національними танцями.

2. Якщо хочете швидко і бюджетно перекусити, то в Бухаресті величезна кількість місць, де готують кебаб або фалафель, – від пари євро. Кажуть, що найкраща шаурма в Dristor Kebap, які розкидані по всьому місту. Але це все-таки не точно...

3. Ну і який фанат під час Євро не захоче заглянути до бару Shoteria, де напис на вході говорить: "Станція першої алкоголізації і станція реабілітації". У невеликого закладу оригінальний декор під метро: меню на табло руху потягів, різнокольорові сидіння і покажчики на платформи. Бар славиться своїми шотами. Сет з 8 шотів – від 12 євро.

Що пити і чим закушувати

Традиційний фастфуд Румунії – covrigi, які нагадують великі кренделі, і gogosi – тобто пончики. Роблять їх на кожному кроці в маленьких пекарнях. Ціна румунського національного фастфуду буде від € 0,25 до € 1, залежно від начинок і виду випічки. Також один з улюблених румунських десертів – млинці з шоколадною пастою або джемом. З алкоголю румуни вважають за краще вина, пиво і настоянки, особливо домашню фруктову ракію.

Транспорт в Бухаресті

Вартість картки на метро на 2 поїздки – € 1, на 10 поїздок – € 4; проїзний на тиждень – € 5,5. В автобусах, тролейбусах і трамваях дешевше – 1 поїздка – € 0,26. Громадський транспорт в Бухаресті працює з 05:00 до 23:00, але під час Євро можуть і продовжити. Однак після 11-тої вечора дістатися кудись найпростіше на таксі, благо, тарифи в Бухаресті достатньо бюджетні: від € 0,3 за 1 км.

Що з собою забрати

Ціни в Румунії нижче середньоєвропейських, тому шопінг в цій країні дійсно вигідний. Крім речей, пов'язаних з Дракулою, які там сувенір №1, з Бухареста можна везти місцевий фарфор і всіляку кераміку. Скляні ікони, які пишуться в дзеркальному відображенні, а в рамку вставляються малюнком всередину. Не пошкодуєте, якщо візьмете румунські вина і міцну настоянку "цуйка", – простіше кажучи, фруктовий самогон.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
1
0:1
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
1
2:3
0
4
Північна Македонія
1
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Четвер, 17 червня
2:0 (45+1’)
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19:00
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22:00
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Пʼятниця, 18 червня
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19:00
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