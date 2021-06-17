Бухарест під час Євро-2020: тінь Пентагону, фруктова горілка і маленький Париж

Свого часу столицю Румунії за її красу порівнювали з головним містом Франції. Тут немає замка Дракули, зате є Візок з пивом, ковриги з маком і райський сад

Бухарест, де збірна України проведе відразу два матчі Євро-2020 проти Північної Македонії (17 червня) і Австрії (21 червня), – не найпопулярніший туристичний напрямок. Мандрівники скоріше відправляться в гості до графа Дракули в Трансільванії. Але багато хто недооцінює столицю Румунії, яку за свою красу до приходу соціалізму і Чаушеску називали маленьким Парижем. Дивитися Україна – Північна Македонія можна на нашому сайті.

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Якщо вам якимось чином вдасться пробратися на верхні поверхи Палацу Парламенту, то з нього відкриється красивий вигляд на площу з фонтанами, яка особливо гарна після заходу сонця.

Чудова панорама міста відкривається і з Тріумфальної арки, яка тричі перебудовувалася. Перша арка була побудована ще 1878 року з дерева, до дня незалежності Румунії від Османської імперії. Другу звели 1922-го на честь героїв Першої світової війни. А свій нинішній вигляд 27-метрова арка набула 1936 року, ставши копією паризької. Усередині арки знаходяться сходи, якими можна піднятися вгору і зробити вражаюче селфі.

Що відвідати в Бухаресті

1. Палац Парламенту в Бухаресті – одночасно і головна визначна пам'ятка міста, і місце ненависті. Щоб побудувати цього мармурового монстра на догоду диктатору Чаушеску, спеціально зруйнували велику історичною частину столиці. За що його ненавидять багато румунів. Палац увійшов в історію, як друга за площею державна будівля в світі після Пентагону. А інтер'єр може змагатися з королівським палацом за красою стін і стель, оброблених золотом і мармуром.

2. Гордість Бухареста – румунський Атенеум. 1888 року він був відкритий для служіння мистецтву і науці. Будівля була побудована за проєктом французького архітектора Альберта Галлерона. Частина коштів на будівництво була отримана за відкритою підпискою протягом 28 років. Атенеум пережив дві світові війни і був частково зруйнований, але відновлений, і сьогодні багато прикрашений палац є головний концертним залом міста і будинком філармонії ім. Дж. Енеску.

3. Перлина Бухареста – сад Чишміджіу в самому серці міста. Парк був спроєктований ще 1845 року австрійським ландшафтним дизайнером, а відкрився 1854-го. У центрі знаходиться озеро, по якому можна покататися на катамаранах і човнах, а також зробити масу фото на декількох романтичних містках. Також в саду можна посидіти біля старовинних фонтанів або відпочити в тіні дерев на кованих лавочках.

І окремої згадки поза рейтингом вартий музей "Маленький Париж", який туристи називають найромантичнішим місцем міста. Ви поринете в атмосферу кінця 19-го – початку 20-го століття, де всі деталі підібрані просто бездоганно.

Де поїсти в Бухаресті

1. Caru 'cu bere – "Візок з пивом" , Напевно, найпопулярніший місцевих ресторан, якщо судити з відгуків туристів. Він відкрився ще 1879 року і відтоді не змінився. Тому інтер'єр не менш ласий шматочок, ніж кухня. Кухня в Caru 'cu bere – національна з ковбасками і виробами з кукурудзи. Основні страви – від 6 євро. Вранці та вдень завжди є бюджетні пропозиції меню сніданків і обідів (від € 4). А ввечері влаштовують вистави з національними танцями.

2. Якщо хочете швидко і бюджетно перекусити, то в Бухаресті величезна кількість місць, де готують кебаб або фалафель, – від пари євро. Кажуть, що найкраща шаурма в Dristor Kebap, які розкидані по всьому місту. Але це все-таки не точно...

3. Ну і який фанат під час Євро не захоче заглянути до бару Shoteria, де напис на вході говорить: "Станція першої алкоголізації і станція реабілітації". У невеликого закладу оригінальний декор під метро: меню на табло руху потягів, різнокольорові сидіння і покажчики на платформи. Бар славиться своїми шотами. Сет з 8 шотів – від 12 євро.

Що пити і чим закушувати

Традиційний фастфуд Румунії – covrigi, які нагадують великі кренделі, і gogosi – тобто пончики. Роблять їх на кожному кроці в маленьких пекарнях. Ціна румунського національного фастфуду буде від € 0,25 до € 1, залежно від начинок і виду випічки. Також один з улюблених румунських десертів – млинці з шоколадною пастою або джемом. З алкоголю румуни вважають за краще вина, пиво і настоянки, особливо домашню фруктову ракію.

Транспорт в Бухаресті

Вартість картки на метро на 2 поїздки – € 1, на 10 поїздок – € 4; проїзний на тиждень – € 5,5. В автобусах, тролейбусах і трамваях дешевше – 1 поїздка – € 0,26. Громадський транспорт в Бухаресті працює з 05:00 до 23:00, але під час Євро можуть і продовжити. Однак після 11-тої вечора дістатися кудись найпростіше на таксі, благо, тарифи в Бухаресті достатньо бюджетні: від € 0,3 за 1 км.

Що з собою забрати

Ціни в Румунії нижче середньоєвропейських, тому шопінг в цій країні дійсно вигідний. Крім речей, пов'язаних з Дракулою, які там сувенір №1, з Бухареста можна везти місцевий фарфор і всіляку кераміку. Скляні ікони, які пишуться в дзеркальному відображенні, а в рамку вставляються малюнком всередину. Не пошкодуєте, якщо візьмете румунські вина і міцну настоянку "цуйка", – простіше кажучи, фруктовий самогон.