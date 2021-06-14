14 червня 16:00 Відео
Шотландія 0
Чехія 2
14 червня 45’
Польща 0
Словаччина 1
14 червня 22:00
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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СЬОГОДНІ Спорт Фан-зона Евро

Ніби вже виграли Євро: шалені веселощі фанів Нідерландів після матчу з Україною

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
14 червня, 19:34
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Всю ніч вболівальники збірної Нідерландів святкували на вулицях Амстердама перемогу своєї команди в першому матчі чемпіонату Європи проти України
Після матчу Амстердам святкував всю ніч
Після матчу Амстердам святкував всю ніч / Фото: Getty Images

У важкому поєдинку збірна Нідерландів обіграла Україну на старті Євро-2020. Матч пройшов в Амстердамі, де господарів підтримували тисячі фанів, як на трибунах, так і в самому місті.

Після фінального свистка вболівальники влаштували масові гуляння на вулицях столиці королівства. Ганяли на машинах, палили фаєри, спалили мотоцикл...

Читайте також: Який матч, які емоції! Україна стартувала на Євро: репортаж з Амстердама

Також нідерландські вболівальники відзначили дуже зрілу гру збірної України, якій напророкували безпроблемний вихід з групи в 1/8 фіналу Євро-2020.

Нагадаємо, що поєдинок Нідерландів і України – перший в історії чемпіонатів Європи, в якому в другому таймі було забито п'ять м'ячів після нульової нічиєї в першій половині гри.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
1
3:0
3
2
Уельс
1
1:1
1
3
Швейцарія
1
1:1
1
4
Турція
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Фінляндія
1
1:0
3
3
Данія
1
0:1
0
4
Росія
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
1
2:3
0
4
Північна Македонія
1
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
0
0:0
0
2
Іспанія
0
0:0
0
3
Швеція
0
0:0
0
4
Польща
0
0:0
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Німеччина
0
0:0
0
2
Угорщина
0
0:0
0
3
Португалія
0
0:0
0
4
Франція
0
0:0
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Понеділок, 14 червня
0:2
Відео Про матч
0:1 (45’)
Дивись на:
22:00
Дивись на: Трансляція
Вівторок, 15 червня
19:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
Середа, 16 червня
16:00
Дивись на:
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