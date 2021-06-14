Ніби вже виграли Євро: шалені веселощі фанів Нідерландів після матчу з Україною

Всю ніч вболівальники збірної Нідерландів святкували на вулицях Амстердама перемогу своєї команди в першому матчі чемпіонату Європи проти України

Після матчу Амстердам святкував всю ніч / Фото: Getty Images

У важкому поєдинку збірна Нідерландів обіграла Україну на старті Євро-2020. Матч пройшов в Амстердамі, де господарів підтримували тисячі фанів, як на трибунах, так і в самому місті.

Після фінального свистка вболівальники влаштували масові гуляння на вулицях столиці королівства. Ганяли на машинах, палили фаєри, спалили мотоцикл...

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Також нідерландські вболівальники відзначили дуже зрілу гру збірної України, якій напророкували безпроблемний вихід з групи в 1/8 фіналу Євро-2020.

Нагадаємо, що поєдинок Нідерландів і України – перший в історії чемпіонатів Європи, в якому в другому таймі було забито п'ять м'ячів після нульової нічиєї в першій половині гри.