Більше найдовшої вулиці Києва: гравець збірної Швейцарії солідно набігав в матчі проти Франції

Півзахисник Аталанти Ремо Фройлер за 120 хвилин матчу Євро-2020 між Швейцарією і Францією пробіг 14 600 м

Фройлер був мотором Швейцарії

На Євро-2020 нова сенсація. Збірна Швейцарії обіграла Францію. Та ще й як: відіграла два м'ячі по ходу матчу! А потім бездоганно била пенальті.

Мотором цієї команди став півзахисник Аталанти Ремо Фройлер. Він провів на полі 120 хвилин і за цей час пробіг 14 600 метрів. Це кращий показник серед гравців обох команд.

Для розуміння, найдовша вулиця Києва – це Броварський проспект, протяжністю 13,5 км.

Фройлер зіграв за національну команду 32 матчі і забив 3 голи. Наступний раз він може вийти на поле вже 2 липня. У цей день відбудеться чвертьфінал Євро-2020 між збірними Швейцарії та Іспанії. До речі, іспанці теж не легко подолали стадію 1/8 фіналу. Лише в додатковий час обіграли Хорватію – 5:3.