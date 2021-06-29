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Більше найдовшої вулиці Києва: гравець збірної Швейцарії солідно набігав в матчі проти Франції

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
29 червня, 01:31
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Півзахисник Аталанти Ремо Фройлер за 120 хвилин матчу Євро-2020 між Швейцарією і Францією пробіг 14 600 м
Фройлер був мотором Швейцарії
Фройлер був мотором Швейцарії

На Євро-2020 нова сенсація. Збірна Швейцарії обіграла Францію. Та ще й як: відіграла два м'ячі по ходу матчу! А потім бездоганно била пенальті.

Мотором цієї команди став півзахисник Аталанти Ремо Фройлер. Він провів на полі 120 хвилин і за цей час пробіг 14 600 метрів. Це кращий показник серед гравців обох команд.

Для розуміння, найдовша вулиця Києва – це Броварський проспект, протяжністю 13,5 км.

Фройлер зіграв за національну команду 32 матчі і забив 3 голи. Наступний раз він може вийти на поле вже 2 липня. У цей день відбудеться чвертьфінал Євро-2020 між збірними Швейцарії та Іспанії. До речі, іспанці теж не легко подолали стадію 1/8 фіналу. Лише в додатковий час обіграли Хорватію – 5:3.

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
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Понеділок, 28 червня
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Вівторок, 29 червня
19:00
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22:00
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Пʼятниця, 2 липня
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