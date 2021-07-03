Без них буде нудно: яскраві фанати матчу Бельгія – Італія

Бельгія залишає чемпіонат Європи після поразки від Італії, а разом з ними додому повертаються неймовірні вболівальники "Червоних дияволів" .Вони були окрасою матчів Євро-2020

Яскраві фанаті матчу Бельгія - Італія / Фото: Reuters

Бельгія поступилася Італії в чвертьфіналі Євро-2020 і покинула турнір, а італійці вийшли на Іспанію. Відео голів та огляд матчу Бельгія – Італія є на нашому сайті.

Разом з бельгійцями чемпіонат Європи залишають їх неймовірні фанати. Кожен матч бельгійські вболівальники перетворювали в справжній маскарад. Тепер без них буде нудно.

Також ми писали, що дружини футболістів збірної України прорвалися в Рим. Другі половинки Ярмоленка, Яремчука, Степаненка і інших гравців прилетіли підтримати нашу команду в Рим, хоча в Італії погрожували нікого з України не пускати.

Також ми писали, що в Росії обурені, що тренер їхньої збірної привітав Шевченка. Російським уболівальникам і журналістам не сподобалося, що головний тренер їхньої збірної зателефонував Андрію Шевченку і привітав з виходом в 1/4 фіналу Євро-2020.