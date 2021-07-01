Бережіть коліна, ноги, руки: як діаспора зустріла збірну України в Римі

Збірна України прибула до Італії на чвертьфінальний матч Євро-2020 проти Англії. Біля готелю нашу команду зустріли представники діаспори і побажали успіху в наступних матчах

Збірна України прибула в Рим

Збірна України прибула до Риму, де 3 липня проведе чвертьфінальний матч Євро-2020 проти команди Англії. Перед готелем нашу команду зустріли представники української діаспори, адже уболівальників з України в Італію не пустять.

Вболівальники скандували "Україна, Україна", дякували за яскравий виступ на чемпіонаті Європи і бажали удачі в майбутніх матчах. Особливо виділилася одна жінка з цікавим напуттям: "Бережіть коліна, ноги, руки і удачі".

У Мережі відразу ж пішла хвиля негативу, мовляв, футболісти ніяк не відреагували на підтримку. Але фанати, які стояли біля готелю, розповіли, що гравців підганяла охорона, щоб вони швидше забирали сумки і звільняли проїзд. До того ж було видно, що гравці втомлені з дороги.

Проте, футболісти посміхалися у відповідь на слова підтримки і вітали їх. А роздавати автографи і робити спільні фото забороняють антіковідние правила, тому гравці не могли ближче підійти до земляків.

До речі, ми вже писали про шикарний готель збірної України в Римі: номери по 10 000, піано-бар і вид на собор Святого Петра.