2 липня 19:00
Швейцарія --
Іспанія --
2 липня 22:00
Бельгія --
Італія --
3 липня 19:00
Чехія --
Данія --
3 липня 22:00
Україна --
Англія --
7 липня 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 липня 19:00
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СЬОГОДНІ Спорт Фан-зона Евро

Бережіть коліна, ноги, руки: як діаспора зустріла збірну України в Римі

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
1 липня, 16:04
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Збірна України прибула до Італії на чвертьфінальний матч Євро-2020 проти Англії. Біля готелю нашу команду зустріли представники діаспори і побажали успіху в наступних матчах
Збірна України прибула в Рим
Збірна України прибула в Рим

Збірна України прибула до Риму, де 3 липня проведе чвертьфінальний матч Євро-2020 проти команди Англії. Перед готелем нашу команду зустріли представники української діаспори, адже уболівальників з України в Італію не пустять.

Вболівальники скандували "Україна, Україна", дякували за яскравий виступ на чемпіонаті Європи і бажали удачі в майбутніх матчах. Особливо виділилася одна жінка з цікавим напуттям: "Бережіть коліна, ноги, руки і удачі".

У Мережі відразу ж пішла хвиля негативу, мовляв, футболісти ніяк не відреагували на підтримку. Але фанати, які стояли біля готелю, розповіли, що гравців підганяла охорона, щоб вони швидше забирали сумки і звільняли проїзд. До того ж було видно, що гравці втомлені з дороги.

Проте, футболісти посміхалися у відповідь на слова підтримки і вітали їх. А роздавати автографи і робити спільні фото забороняють антіковідние правила, тому гравці не могли ближче підійти до земляків.

До речі, ми вже писали про шикарний готель збірної України в Римі: номери по 10 000, піано-бар і вид на собор Святого Петра.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Португалія
3
7:6
4
3
Німеччина
3
6:5
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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Пʼятниця, 2 липня
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Субота, 3 липня
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