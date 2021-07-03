Автогол побив рекорд результативності Євро Мішеля Платіні

Жоден гравець в історії чемпіонатів Європи не забивав більше голів на одному турнірі, ніж на Євро-2020, де вже забито 10 автоголів

Автогол Дениса Закарії став історичним / Фото: Reuters

Євро-2020 точно стане найдивнішим чемпіонатом Європи в історії. На турнірі вже забило 10 голів у свої ворота. Черговий м'яч в свої ворота влетів в поєдинку Швейцарія – Іспанія. Це більше, ніж на всіх попередніх разом узятих! А ще автогол побив рекорд результативності Мішеля Платіні.

Платіні на чемпіонаті Европи 1984 року встановив рекорд результативності на одному Євро, забивши дев'ять м'ячів. Здається, жарт про те, що автогол стане кращим бомбардиром Євро-2020, набуває все більш реальних рис.

Як ми вже писали раніше, вперше чемпіонат Європи стартував з автоголу. Статус головного невдахи Європи на себе взяв турецький захисник Меріх Демірал.

А трохи пізніше стався перший в історії Євро автогол воротаря – постраждав Войцех Щенсний. Але це був не останній м'яч в свої ворота у виконанні голкіпера.