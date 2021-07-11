11 липня 45+4’
Італія 0
Англія 1
13 липня 18:00
Зоря --
Аланьяспор --
14 липня 12:00
Динамо --
Сьйон --
17 липня 21:00
Ніцца --
Динамо --
20 липня 16:00
Атлетик --
Динамо --
Змінити мову на: RU Перейти до новин logo
branding
СЬОГОДНІ Спорт Фан-зона Евро

Англійський захисник забив найшвидший гол у фіналах чемпіонатів Європи

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
11 липня, 22:22
Копіювати лінк
Збірна Англії вийшла вперед у фіналі Євро-2020 проти Італії вже на другій хвилині. Героєм стартового відтинка зустрічі став захисник Люк Шоу
Люк Шоу забив найшвидший гол в фіналах Евро
Люк Шоу забив найшвидший гол в фіналах Евро / Фото: REUTERS

Захисник збірної Англії Люк Шоу забив найшвидший гол у фіналах чемпіонатів Європи. Трансляція фіналу Євро-2020 Італія – Англія є на нашому сайті.

Італія – Англія: де і коли дивитися фінал Євро-2020

Англійський футболіст відзначився у воротах збірної Італії вже на другій хвилині. З моменту стартового свистка пройшла 1 хвилина і 57 секунд! Примітно, що для Шоу це був дебютний гол за національну команду.

Раніше ми писали, що безбілетники спровокували тисняву перед стадіоном, намагаючись прорватися на фінал Євро-2020. Вболівальники без квитків так хотіли потрапити на фінал чемпіонату Європи, що порвали загородження перед стадіоном і влаштували бійку зі стюардами.

Також ми опублікували фото найколоритнішого фаната Євро-2020. У фіналі Євро-2020 за збірну Англії буде вболівати фанат, в якого все тіло вкрите татуйованнями. Колоритний персонаж був помічений на вулицях Лондона задовго до старту фінального поєдинку.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
HELL
Спорт
Більше новин
дівчата Євро
збірна України
Євро 2020
Відео голів Євро-2020
Останні новини
Заряджайся на Євро!
Hell
Опитування
Людина-енергетик
Hell

Гравець
збірної Італії

72 300 м
Хто він?
Favbet стрим
Фан-зона Євро
На трибуну
Покер - це спорт!
Новини покеру
Плейлист збірної
Favbet стрим
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Опитування
Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Неділя, 11 липня
0:1 (45+4’)
Дивись на: Трансляція
Дивитись всі матчі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти