Англійський захисник забив найшвидший гол у фіналах чемпіонатів Європи

Збірна Англії вийшла вперед у фіналі Євро-2020 проти Італії вже на другій хвилині. Героєм стартового відтинка зустрічі став захисник Люк Шоу

Люк Шоу забив найшвидший гол в фіналах Евро / Фото: REUTERS

Захисник збірної Англії Люк Шоу забив найшвидший гол у фіналах чемпіонатів Європи. Трансляція фіналу Євро-2020 Італія – Англія є на нашому сайті.

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Англійський футболіст відзначився у воротах збірної Італії вже на другій хвилині. З моменту стартового свистка пройшла 1 хвилина і 57 секунд! Примітно, що для Шоу це був дебютний гол за національну команду.

Раніше ми писали, що безбілетники спровокували тисняву перед стадіоном, намагаючись прорватися на фінал Євро-2020. Вболівальники без квитків так хотіли потрапити на фінал чемпіонату Європи, що порвали загородження перед стадіоном і влаштували бійку зі стюардами.

Також ми опублікували фото найколоритнішого фаната Євро-2020. У фіналі Євро-2020 за збірну Англії буде вболівати фанат, в якого все тіло вкрите татуйованнями. Колоритний персонаж був помічений на вулицях Лондона задовго до старту фінального поєдинку.