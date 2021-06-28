27 червня 19:00 Відео
Нідерланди 0
Чехія 2
27 червня 22:00 Відео
Бельгія 1
Португалія 0
28 червня 19:00
Хорватія --
Іспанія --
28 червня 22:00
Франція --
Швейцарія --
29 червня 19:00
Англія --
Німеччина --
29 червня 22:00
Швеція --
Україна --
3 липня 19:00
Чехія --
Данія --
Змінити мову на: RU Перейти до новин logo
branding
СЬОГОДНІ Спорт Фан-зона Евро

А міг би липами милуватися на Львівщині: гравець збірної Бельгії більше за всіх пробіг в матчі з Португалією

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
28 червня, 00:31
Копіювати лінк
Тома Меньє став героєм зустрічі між Бельгією і Португалією. Бельгійський захисник пробіг більше 11 кілометрів і не дав супернику відзначитися
Тома Меньє став гравцем матчу Бельгія - Португалія
Тома Меньє став гравцем матчу Бельгія - Португалія / Фото: REUTERS

Три роки тому у Львівській області висадили 11 800 метрів липових алей. Якщо Тома Меньє вирішить подивитися на таку красу, він знає скільки приблизно потрібно витратити сил. Саме 11 800 метрів подолав захисник збірної Бельгії в матчі проти Португалії.

Команди зустрілися в 1/8 фіналу. Доля поєдинку була вирішена в кінцівці першого тайму, після ефектного удару Торгана Азара.

Бельгія виграла – 1:0 і вибила діючих чемпіонів Європи. Тепер чому б самим не замахнутися на трон? Бельгійців вважають одними з фаворитів турніру. Втім, як і Італію. Але одна з цих команда завершить свій виступ на континентальній першості 2 липня.

Саме в цей день в Мюнхені в чвертьфіналі Євро-2020 зустрінуться бельгійці та італійці.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Спорт Сьогоднi на Google News
Заряджайся енергією!
Спорт
Більше новин
Реклама
дівчата Євро
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Заряджайся на Євро!
Hell
Опитування
Людина-енергетик
Hell

Гравець
дня

11 200 м
Дізнайся хто
Favbet стрим
Фан-зона Євро
На трибуну
Покер - це спорт!
Новини покеру
Плейлист збірної
Favbet стрим
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Опитування
Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Неділя, 27 червня
0:2
Відео Про матч
1:0
Відео Про матч
Понеділок, 28 червня
19:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
Вівторок, 29 червня
19:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
Дивитись всі матчі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти