А міг би липами милуватися на Львівщині: гравець збірної Бельгії більше за всіх пробіг в матчі з Португалією

Тома Меньє став героєм зустрічі між Бельгією і Португалією. Бельгійський захисник пробіг більше 11 кілометрів і не дав супернику відзначитися

Тома Меньє став гравцем матчу Бельгія - Португалія / Фото: REUTERS

Три роки тому у Львівській області висадили 11 800 метрів липових алей. Якщо Тома Меньє вирішить подивитися на таку красу, він знає скільки приблизно потрібно витратити сил. Саме 11 800 метрів подолав захисник збірної Бельгії в матчі проти Португалії.

Команди зустрілися в 1/8 фіналу. Доля поєдинку була вирішена в кінцівці першого тайму, після ефектного удару Торгана Азара.

Бельгія виграла – 1:0 і вибила діючих чемпіонів Європи. Тепер чому б самим не замахнутися на трон? Бельгійців вважають одними з фаворитів турніру. Втім, як і Італію. Але одна з цих команда завершить свій виступ на континентальній першості 2 липня.

Саме в цей день в Мюнхені в чвертьфіналі Євро-2020 зустрінуться бельгійці та італійці.