12 раз по Хрещатику: гравець дня на Євро-2020 набігав більше 15 км

Жоржина пробіг більше всіх в матчі Італія – Австрія і допоміг своїй команді вийти в чвертьфінал Євро-2020. Італійський півзахисник міг би брати участь у марафонах на виживання

Жоржинйо набігав більше 15 кілометрів / Фото: Reuters

Збірна Італії лише в додатковий час зуміла зломити опір Австрії в 1/8 фіналу Євро-2020. Одним з героїв зустрічі став півзахисник Жоржинйо. Він не відзначився забитим м'ячем і не записав у своїй актив асист. Проте, італієць став справжнім заводієм атак своєї команди.

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Жоржинйо відіграв весь матч і за 120 з гаком хвилин подолав 15 100 метрів! Це рекорд серед всіх гравців зустрічі.

Для порівняння, центральна вулиця нашої столиці Хрещатик розтягнулася на 1200 метрів. Італієць міг би за матч шість разів пробігтися туди і назад і залишився б час для селфі біля Монумента Незалежності.

Раніше ми писали, що Італія встановила "довгограючий" рекорд чемпіонатів Європи та понад 1000 хвилин не пропускала. Підопічні Роберто Манчіні тримали свої ворота на замку протягом майже 13 матчів, а Федеріко К'єза забив за збірну через 25 років після батька.