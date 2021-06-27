27 червня 19:00
Нідерланди --
Чехія --
27 червня 22:00
Бельгія --
Португалія --
28 червня 19:00
Хорватія --
Іспанія --
28 червня 22:00
Франція --
Швейцарія --
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СЬОГОДНІ Спорт Фан-зона Евро

12 раз по Хрещатику: гравець дня на Євро-2020 набігав більше 15 км

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
27 червня, 11:00
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Жоржина пробіг більше всіх в матчі Італія – Австрія і допоміг своїй команді вийти в чвертьфінал Євро-2020. Італійський півзахисник міг би брати участь у марафонах на виживання
Жоржинйо набігав більше 15 кілометрів
Жоржинйо набігав більше 15 кілометрів / Фото: Reuters

Збірна Італії лише в додатковий час зуміла зломити опір Австрії в 1/8 фіналу Євро-2020. Одним з героїв зустрічі став півзахисник Жоржинйо. Він не відзначився забитим м'ячем і не записав у своїй актив асист. Проте, італієць став справжнім заводієм атак своєї команди.

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Жоржинйо відіграв весь матч і за 120 з гаком хвилин подолав 15 100 метрів! Це рекорд серед всіх гравців зустрічі.

Для порівняння, центральна вулиця нашої столиці Хрещатик розтягнулася на 1200 метрів. Італієць міг би за матч шість разів пробігтися туди і назад і залишився б час для селфі біля Монумента Незалежності.

Раніше ми писали, що Італія встановила "довгограючий" рекорд чемпіонатів Європи та понад 1000 хвилин не пропускала. Підопічні Роберто Манчіні тримали свої ворота на замку протягом майже 13 матчів, а Федеріко К'єза забив за збірну через 25 років після батька.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Неділя, 27 червня
19:00
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22:00
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Понеділок, 28 червня
19:00
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22:00
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Вівторок, 29 червня
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