113 полів в ряд: хто зарядив Англію на перемогу над Німеччиною

Калвін Філлпс більше за всіх пробіг в матчі 1/8 фіналу Євро-2020 між Англією і Німеччиною. Енергійність Калвіна стала запорукою успіху англійців

Калвін Філліпс набігав більше всіх / Фото: Reuters

Англія вийшла в чвертьфінал Євро-2020, обігравши в 1/8 фіналу турніру команду Німеччини. Нашим героєм зустрічі став півзахисник англійців Калвін Філліпс, що подолав найбільшу відстань в матчі. Енергійність футболіста передалася і його партнерам.

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Філліпс за 90 хвилин зустрічі набігав 11 300 метрів. Це відстань дорівнює 113 футбольним полям, якби їх розташували в ряд.

А ще під час матчу стався кумедний ляп – коментатор назвав Еда Ширана сином Бекхема. Коментатор матчу Англія – Німеччина розповідав про сина Девіда Бекхема, коли в кадр потрапив знаменитий співак Ед Ширан. Глядачі біля екранів подумали, що коментатор мав на увазі саме його.