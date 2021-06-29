29 червня 19:00 Відео
Англія 2
Німеччина 0
29 червня 102’
Швеція 1
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Швейцарія --
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СЬОГОДНІ Спорт Фан-зона Евро

113 полів в ряд: хто зарядив Англію на перемогу над Німеччиною

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
29 червня, 22:37
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Калвін Філлпс більше за всіх пробіг в матчі 1/8 фіналу Євро-2020 між Англією і Німеччиною. Енергійність Калвіна стала запорукою успіху англійців
Калвін Філліпс набігав більше всіх
Калвін Філліпс набігав більше всіх / Фото: Reuters

Англія вийшла в чвертьфінал Євро-2020, обігравши в 1/8 фіналу турніру команду Німеччини. Нашим героєм зустрічі став півзахисник англійців Калвін Філліпс, що подолав найбільшу відстань в матчі. Енергійність футболіста передалася і його партнерам.

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Філліпс за 90 хвилин зустрічі набігав 11 300 метрів. Це відстань дорівнює 113 футбольним полям, якби їх розташували в ряд.

А ще під час матчу стався кумедний ляп – коментатор назвав Еда Ширана сином Бекхема. Коментатор матчу Англія – Німеччина розповідав про сина Девіда Бекхема, коли в кадр потрапив знаменитий співак Ед Ширан. Глядачі біля екранів подумали, що коментатор мав на увазі саме його.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Вівторок, 29 червня
2:0
Відео Про матч
1:1 (102’)
Дивись на: Трансляція
Пʼятниця, 2 липня
19:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
Субота, 3 липня
19:00
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