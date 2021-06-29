Зірка збірної Німеччини кидає команду після фіаско на Євро-2020

Виступ на Євро-2020 стало прощальним для Тоні Крооса в складі збірної Німеччини. Він захищав кольори національної команди на протязі 11 років

Тоні Кроос прощається зі збірною Німеччини / Фото: Reuters

Півзахисник збірної Німеччини Тоні Кроос після вильоту команди з Євро-2020 оголосив про завершення міжнародної кар'єри. Нагадаємо, Німеччина програла Англії з рахунком 0:2 – відео голів та огляд матчу є на нашому сайті.

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Кроос дебютував у складі національної команди ще в 2010 році і провів за збірну Німеччини 106 матчів. Разом з Бундестімом Тоні доходив до півфіналу Євро-2012 і Євро-2016, а також ставав чемпіоном світу 2014 року і бронзовим призером ЧС-2014.

Нагадаємо, що після Євро-2020 збірна Німеччина змінить тренера. Замість Йоахима Лева команду очолить Ханс-Дітер Флік.

А ще під час матчу стався кумедний ляп – коментатор назвав Еда Ширана сином Бекхема. Коментатор матчу Англія – Німеччина розповідав про сина Девіда Бекхема, коли в кадр потрапив знаменитий співак Ед Ширан. Глядачі біля екранів подумали, що коментатор мав на увазі саме його.