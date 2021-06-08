Зірковий гравець збірної Англії до Євро повторив зачіску знаменитого футболіста-алкоголіка

Філ Фоден перед чемпіонатом Європи змінив імідж і перефарбував волосся в стилі Пола Гаскойна на Євро-1996. Тепер головне, щоб Фоден не наважився повторювати подвиги Газзи з пляшкою

Філ Фоден зробив зачіску в стилі Пола Гаскойна / Фото: Getty Images, Instagram

Півзахисник Манчестер Сіті і збірної Англії Філ Фоден напередодні старту Євро-2020 вирішив змінити імідж. Новою зачіскою футболіст похвалився в соцмережах і відразу підірвав інтернет.

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Річ у тім, що фанати побачили схожість нового іміджу Фодена з зачіскою знаменитого нападника Пола Гаскойна, якою він хизувався на Євро-1996. Тоді Газза був справжнім лідером національної команди і допоміг Англії дістатися півфіналу.

"Я пам'ятаю, як дивився нарізки гри Газзи по телевізору. Він був неймовірним гравцем. Я знаю, що він означає для країни і що він зробив, тому було б непогано, якби я спробував принести трохи Газзи на поле", – зізнався Фоден, якого цитує Goal.com

Вболівальники в коментарях розділилися на два табори: одним сподобалася зачіска Фодена, інші його критикували – мовляв, така в людей з нетрадиційною сексуальною орієнтацією. Втім, головне, щоб Фоден не наважився копіювати Гаскойна ще в дечому, зважаючи на його проблеми з алкоголем.

Знаменитий гол Гаскойна в ворота Шотландії на Євро-1996: