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Знаєте, був такий фільм... там дерево впало: чудо-аналітика матчу України від Шарія

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
1 липня, 00:41
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Блогер Анатолій Шарій вважає, що команді Андрія Шевченка на Євро-2020 неймовірно щастить, а ось приголомшливою її перемогу у 1/8 фіналу назвати не можна
Анатолій Шарій не вражений матчем України
Анатолій Шарій не вражений матчем України / Фото: Reuters

Скандальний блогер і колишній журналіст Анатолій Шарій прокоментував перемогу збірної України над Швецією 2:1 у 1/8 фіналу Євро-2020. Правда, "аналітика" вийшла якась сумбурна, заплутана і не дуже радісна. Нагадаємо, що 29 червня в Глазго Артем Довбик приніс перемогу команді Шевченка на 120+1 хвилині.

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"Я не скажу, що це був дуже якийсь яскравий футбол. Це було не те, що подарувала, звичайно ж, Швейцарія. Ось то було приголомшливо. Тут приголомшливо не було. Але тим не менше я повинен сказати, що були удари, які повинні були залетіти в ворота, але не залетіли. Це завжди хвилююче. Загалом, щось було таке... судили-виряджали і потім остання секунда. Буквально – остання секунда: на – отримай", – розповів Шарій на своєму каналі

Українські футболісти радіють перемозі / REUTERS/Robert Perry
Українські футболісти радіють перемозі / REUTERS/Robert Perry

"Як по маслу проходить збірна України – то там пощастило, то там підвезло. А знаєте, був такий фільм, і там були не найсильніші, скажімо так, але як-то їм все сприяло – там дерево впало, там – це, там – те, і вони якось... Уявляєте, якщо переможуть? Чемпіони... Так, то буде, звичайно, круто"

Раніше ми розповідали, як за Україну вболівали польські коментатори. Вони не могли заспокоїтися після переможного удару українського нападника Артема Довбика в екстра-таймі 1/8 фіналу зі Швецією на Євро-2020.

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Португалія
3
7:6
4
3
Німеччина
3
6:5
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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