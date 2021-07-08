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Зінченко не потрапив до трійки найкращих у збірній України на Євро. Експерти здивували оцінками

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
8 липня, 11:27
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Колишній захисник Сергій Дирявка і ексворотар Юрій Вірт, котрі стали тренерами, назвали українців, які проявили себе на чемпіонаті Європи
Роман Яремчук, Олександр Зінченко та Андрій Шевченко в матчі проти Швеції
Роман Яремчук, Олександр Зінченко та Андрій Шевченко в матчі проти Швеції / Фото: Reuters

Підопічні Андрія Шевченка покинули головний турнір року на стадії чвертьфіналу, а на батьківщині продовжують підбивати підсумки їх виступу. Неординарні думки висловили добре відомі в Україні фахівці Сергій Дірявка та Юрій Вірт, котрі свого часу залучалися до лав збірної України. Обидва тренери не включили в число трьох найкращих Олександра Зінченка з Манчестер Сіті. Хоча, наприклад, аналітики WhoScored поставили його на перше місце.

Напередодні форвард збірної України приручив козла, а дружина пішла в майбутнє.

50-річний уродженець Дніпра Дірявка до трійки найкращих включив Андрія Ярмоленко, Георгія Бущана та Іллю Забарного. Його слова наводить сьогодні сайт zbrirna.com:

"Думаю, що головний тренер збірної не зовсім задоволений результатом, багато чого не вийшло. Я б поставив команді чотири з мінусом. Була тактична гнучкість, команда намагалася не відходити від свого стилю гри, весь час, намагаючись через пас виходити з оборони.

Мені сподобалася форма Романа Яремчука та Андрія Ярмоленко, який був заряджений на боротьбу. Дуже порадував Ілля Забарний, який зіграв впевнено на різних позиціях. До мінусів я б відніс не оптимальна стан лідерів – Олександра Зінченка і Руслана Малиновського".

47-річний львів'янин Юрій Вірт також оцінив Ярмоленка й Бущана, але в ТОП-3 вніс ще Яремчука:

"Мені сподобався характер, який проявили з Нідерландами. Щось подібне сталося і в матчі зі Швецією, коли збірна отримала пристойну і справедливу порцію критики після зустрічі з Австрією. Команда абсолютно не була готова до гри з австрійцями. Це питання до тренерського штабу.

Протягом ЧЄ були великі перепади в діях колективу, не вистачало збалансованості. Ротація була дуже маленькою, свіжості явно не вистачало. Програючи без варіантів англійцям, варто було раніше спробувати інших хлопців".

Тим часом Луческу скоротив відпустку гравцям збірної України.

Дивіться серію пенальті в півфіналі Італія – Іспанія:

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І
Г
О
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Англія
3
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Г
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