Зінченко не потрапив до трійки найкращих у збірній України на Євро. Експерти здивували оцінками

Колишній захисник Сергій Дирявка і ексворотар Юрій Вірт, котрі стали тренерами, назвали українців, які проявили себе на чемпіонаті Європи

Роман Яремчук, Олександр Зінченко та Андрій Шевченко в матчі проти Швеції / Фото: Reuters

Підопічні Андрія Шевченка покинули головний турнір року на стадії чвертьфіналу, а на батьківщині продовжують підбивати підсумки їх виступу. Неординарні думки висловили добре відомі в Україні фахівці Сергій Дірявка та Юрій Вірт, котрі свого часу залучалися до лав збірної України. Обидва тренери не включили в число трьох найкращих Олександра Зінченка з Манчестер Сіті. Хоча, наприклад, аналітики WhoScored поставили його на перше місце.

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50-річний уродженець Дніпра Дірявка до трійки найкращих включив Андрія Ярмоленко, Георгія Бущана та Іллю Забарного. Його слова наводить сьогодні сайт zbrirna.com:

"Думаю, що головний тренер збірної не зовсім задоволений результатом, багато чого не вийшло. Я б поставив команді чотири з мінусом. Була тактична гнучкість, команда намагалася не відходити від свого стилю гри, весь час, намагаючись через пас виходити з оборони. Мені сподобалася форма Романа Яремчука та Андрія Ярмоленко, який був заряджений на боротьбу. Дуже порадував Ілля Забарний, який зіграв впевнено на різних позиціях. До мінусів я б відніс не оптимальна стан лідерів – Олександра Зінченка і Руслана Малиновського".

47-річний львів'янин Юрій Вірт також оцінив Ярмоленка й Бущана, але в ТОП-3 вніс ще Яремчука:

"Мені сподобався характер, який проявили з Нідерландами. Щось подібне сталося і в матчі зі Швецією, коли збірна отримала пристойну і справедливу порцію критики після зустрічі з Австрією. Команда абсолютно не була готова до гри з австрійцями. Це питання до тренерського штабу. Протягом ЧЄ були великі перепади в діях колективу, не вистачало збалансованості. Ротація була дуже маленькою, свіжості явно не вистачало. Програючи без варіантів англійцям, варто було раніше спробувати інших хлопців".

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