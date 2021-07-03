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Страшна травма італійця в матчі Євро-2020 з бельгійцями: Спінаццола ридав, його ім'я скандували

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
3 липня, 09:47
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Швидкий захисник Роми порвав ахіллове сухожилля і буде відновлюватися близько року. Партнери його яскраво підтримали, ледь не розваливши літак
/ Фото: Reuters

У п'ятницю ввечері відбулося два матчі 1/4 фіналу чемпіонату Європи. В одному з них збірна Італії перемогла Бельгію з рахунком 2:1, а всі три м'ячі були забиті ще в першому таймі. Однак радість "Скуадри адзурри" була затьмарена серйозною травмою захисника Леонардо Спінаццола.

Як виявилося, один з найшвидших футболістів Євро-2020 практично на рівному місці порвав ахіллове сухожилля. За інформацією в Twitter інсайдера Адріано Дель Монте, на відновлення у хлопця піде до 12 місяців!

Нагадаємо, 28-річний гравець отримав травму під час бігу. Спочатку підозрювали надрив м'яза, але потім прийшла більш достовірна інформація. На 79-й хвилині Спінаццола в сльозах покинув поле арени в Мюнхені на носилках.

Однак партнери по збірній Італії не забули про Леонардо в пориві радості від виходу в півфінал. Під час вильоту з Мюнхена підопічні Роберто Манчіні скандували ім'я Спінаццола в літаку, емоційно б'ючи по його салону.

Нагадаємо, в півфіналі "Скуадра адзурра" битиметься з командою Іспанії – в Лондоні 6 липня.

Вашій увазі – яскраві фанати матчу Бельгія – Італія.

Дивіться огляд матчу між бельгійцями та італійцями:

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
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Пʼятниця, 2 липня
1:2
Відео Про матч
Субота, 3 липня
19:00
Дивись на:
22:00
Дивись на: Трансляція
Вівторок, 6 липня
22:00
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