Страшна травма італійця в матчі Євро-2020 з бельгійцями: Спінаццола ридав, його ім'я скандували

Швидкий захисник Роми порвав ахіллове сухожилля і буде відновлюватися близько року. Партнери його яскраво підтримали, ледь не розваливши літак

/ Фото: Reuters

У п'ятницю ввечері відбулося два матчі 1/4 фіналу чемпіонату Європи. В одному з них збірна Італії перемогла Бельгію з рахунком 2:1, а всі три м'ячі були забиті ще в першому таймі. Однак радість "Скуадри адзурри" була затьмарена серйозною травмою захисника Леонардо Спінаццола.

Як виявилося, один з найшвидших футболістів Євро-2020 практично на рівному місці порвав ахіллове сухожилля. За інформацією в Twitter інсайдера Адріано Дель Монте, на відновлення у хлопця піде до 12 місяців!

Нагадаємо, 28-річний гравець отримав травму під час бігу. Спочатку підозрювали надрив м'яза, але потім прийшла більш достовірна інформація. На 79-й хвилині Спінаццола в сльозах покинув поле арени в Мюнхені на носилках.

Однак партнери по збірній Італії не забули про Леонардо в пориві радості від виходу в півфінал. Під час вильоту з Мюнхена підопічні Роберто Манчіні скандували ім'я Спінаццола в літаку, емоційно б'ючи по його салону.

Нагадаємо, в півфіналі "Скуадра адзурра" битиметься з командою Іспанії – в Лондоні 6 липня.

Вашій увазі – яскраві фанати матчу Бельгія – Італія.

Дивіться огляд матчу між бельгійцями та італійцями: