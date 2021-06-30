Дружини Ярмоленка і Сидорчука випили за своїх чоловіків (відео)

Дружини футболістів збірної України дзвоном келихів відзначили вихід нашої команди до чвертьфіналу чемпіонату Європи, а потім зателефонували своїм чоловікам в роздягальню

Ярмоленко, Сидорчук і їхні дружини / Фото: Instagram

Перемога збірної України над Швецією в 1/8 фіналу Євро-2020 в Глазго не залишила байдужими дружин наших футболістів.

Так, їхня розлука з чоловіками через вихід до 1/4 фіналу турніру триватиме ще щонайменше до 3 липня, коли "синьо-жовті" зіграють в Римі з Англією.

Але, схоже, дівчата цьому тільки раді.

Подивіться, як дзвоном келихів і тостом – "Ура!!! За перемогу!" – в Києві відзначили виграш української збірної дружини Андрія Ярмоленко і Сергія Сидорчука – Інна та Анна.

А незабаром після фінального свистка вони вже зателефонували своїм чоловікам в роздягальню нашої збірної на стадіоні Гемпден Парк. У всієї четвірки настрій був супер!

Відзначимо, що, за словами Андрія Шевченка, це ще не вечір – Україна має шанси обіграти Англію і вийти до півфіналу Євро на переможця пари Данія – Чехія.

Огляд матчу Україна – Швеція (2:1)