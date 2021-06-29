Дружини гравців збірної України підготували миле відео перед матчем зі Швецією

Дружини гравців збірної України приготували нашій команді веселе відео перед матчем проти Швеції в 1/8 фіналу Євро-2020. Дивитися Швеція – Україна можна на нашому сайті.
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Маргарита Степаненко, Юлія Пятова, Анна Сидорчук та Юлія Кривцова записали відео, на якому викрикують: "Ми – збірна!", висловлюючи підтримку команді перед відповідальною зустріччю.
Раніше Маргарита Степаненко разом з дітьми записала веселий танець для збірної України. З такою підтримкою команда Шевченка зобов'язана перемагати.
А ще ми писали, що Швеція програє Україні через диявольське прокляття. Всі збірні, яким бажає удачі Манчестер Юнайтед, в результаті зазнають невдачі на Євро-2020. Ця ж доля спіткає і команду Швеції, адже "Червоні дияволи" вже дали напуття своєму легіонеру.