Дружини гравців збірної України підготували миле відео перед матчем зі Швецією

Перед найважливішим матчем проти Швеції в 1/8 фіналу Євро-2020 збірна України отримала напуття від дружин гравців національної команди. Вийшло дуже мило

Дружини гравців збірної України підтримали команду перед матчем зі Швецією / Фото: Instagram

Дружини гравців збірної України приготували нашій команді веселе відео перед матчем проти Швеції в 1/8 фіналу Євро-2020. Дивитися Швеція – Україна можна на нашому сайті.

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Маргарита Степаненко, Юлія Пятова, Анна Сидорчук та Юлія Кривцова записали відео, на якому викрикують: "Ми – збірна!", висловлюючи підтримку команді перед відповідальною зустріччю.

Раніше Маргарита Степаненко разом з дітьми записала веселий танець для збірної України. З такою підтримкою команда Шевченка зобов'язана перемагати.

А ще ми писали, що Швеція програє Україні через диявольське прокляття. Всі збірні, яким бажає удачі Манчестер Юнайтед, в результаті зазнають невдачі на Євро-2020. Ця ж доля спіткає і команду Швеції, адже "Червоні дияволи" вже дали напуття своєму легіонеру.