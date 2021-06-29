29 червня 64’
Англія 0
Німеччина 0
29 червня 22:00
Швеція --
Україна --
2 липня 19:00
Швейцарія --
Іспанія --
2 липня 22:00
Бельгія --
Італія --
3 липня 19:00
Чехія --
Данія --
7 липня 17:00
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Дружини гравців збірної України підготували миле відео перед матчем зі Швецією

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
29 червня, 20:15
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Перед найважливішим матчем проти Швеції в 1/8 фіналу Євро-2020 збірна України отримала напуття від дружин гравців національної команди. Вийшло дуже мило
Дружини гравців збірної України підтримали команду перед матчем зі Швецією
Дружини гравців збірної України підтримали команду перед матчем зі Швецією / Фото: Instagram

Дружини гравців збірної України приготували нашій команді веселе відео перед матчем проти Швеції в 1/8 фіналу Євро-2020. Дивитися Швеція – Україна можна на нашому сайті.

Читайте також: Швеція – Україна: де і о котрій дивитися матч 1/8 фіналу Євро-2020

Маргарита Степаненко, Юлія Пятова, Анна Сидорчук та Юлія Кривцова записали відео, на якому викрикують: "Ми – збірна!", висловлюючи підтримку команді перед відповідальною зустріччю.

Раніше Маргарита Степаненко разом з дітьми записала веселий танець для збірної України. З такою підтримкою команда Шевченка зобов'язана перемагати.

А ще ми писали, що Швеція програє Україні через диявольське прокляття. Всі збірні, яким бажає удачі Манчестер Юнайтед, в результаті зазнають невдачі на Євро-2020. Ця ж доля спіткає і команду Швеції, адже "Червоні дияволи" вже дали напуття своєму легіонеру.

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
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