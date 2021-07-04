Дружина Шевченка привітала Англію з перемогою над Україною

Колишня модель Крістен Пазік і мати чотирьох дітей пишається підопічними свого чоловіка, але віддає належне футболістам Великої Британії, де живе

Крістен Пазік підтримала збірну України / Фото: Instagram, REUTERS

Після вильоту збірної України з чемпіонату Європи настав час підбивати підсумки. Сьогодні Шевченко написав пост про свій шлях і зазначив, ким пишається. Також повідомлення в соцмережах залишила і його дружина – Крістен Пазік. 42-річна уродженка Міннеаполіса є громадянкою і США, і Великої Британії.

На своїй сторінці в Instagram Крістен опублікувала серію фотографій і розповіла, як непросто їй було вчора:

"Цей вечір був для мене важким. Я навіть не могла дивитися гру, настільки нервувала. Проживання в Англії і володінням паспортом Великої Британії робило це ще важче. Але я дуже пишаюся тим, що молода українська команда показала. Спасибі всім за підтримку протягом усього шляху . Йдемо до наступної мети. Мої вітання Англії".

Нагадаємо, у Крістен і Андрія – четверо синів, які живуть у Лондоні. Контракт тренера зі збірною України діє до закінчення фінальної частини чемпіонату світу 2022 року.

Раніше дружина Андрія Шевченка опублікувала сімейні фото в День батька.

Дивіться огляд матчу Україна – Англія: