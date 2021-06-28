Дружина Маліновського розповіла, яке прізвисько дав їй Шева

Дружина найдорожчого футболіста збірної України Руслана Маліновського (30 млн євро за оцінками Transfermarkt) рада, що в 1/8 фіналу Євро наша національна команда зіграє зі Швецією, а не з Італією.
"Мені було б шкода, якби хоча б одна зі збірних – України або Італії – вилетіла в 1/8 фіналу Євро", – наводить слова Роксани Маліновської CalcioAtalanta з посиланням на Tuttosport
При цьому дружина українського півзахисника італійської Аталанти впевнена: "Проти Швеції у нас більше шансів, ніж було б проти Італії".
Крім того, Роксана Маліновська поділилася пікантною подробицею: "Вдома ми з чоловіком завжди говоримо про футбол, тому Андрій Шевченко називає мене Босом".
Читайте також: Дружини футболістів збірної України викликали фурор в Європі
Нагадаємо, що в кінці травня дружина Маліновського розкритикувала тренера Аталанти за те, що той замінив її чоловіка в грі з Ювентусом. На думку Роксани, Буффону тоді пощастило – якби її чоловіка не прибрали з поля, кіпер туринців в прощальному матчі за клуб отримав би не один, а два голи від Руслана.
Дивіться, як Маліновський не реалізував пенальті на Євро-2020