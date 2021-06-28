Дружина Маліновського розповіла, яке прізвисько дав їй Шева

Дружина найдорожчого футболіста нашої збірної рада, що замість Італії Україна зіграє на Євро зі Швецією, і каже, що для Андрія Шевченка вона – Бос

Руслан Маліновський - з дружиною і Шевченком / Фото: Reuters, Instagram

Дружина найдорожчого футболіста збірної України Руслана Маліновського (30 млн євро за оцінками Transfermarkt) рада, що в 1/8 фіналу Євро наша національна команда зіграє зі Швецією, а не з Італією.

"Мені було б шкода, якби хоча б одна зі збірних – України або Італії – вилетіла в 1/8 фіналу Євро", – наводить слова Роксани Маліновської CalcioAtalanta з посиланням на Tuttosport

При цьому дружина українського півзахисника італійської Аталанти впевнена: "Проти Швеції у нас більше шансів, ніж було б проти Італії".

Руслан Маліновський і його дружина Роксана / Фото: Instagram

Крім того, Роксана Маліновська поділилася пікантною подробицею: "Вдома ми з чоловіком завжди говоримо про футбол, тому Андрій Шевченко називає мене Босом".

Роксана Маліновська / Фото: Instagram

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Нагадаємо, що в кінці травня дружина Маліновського розкритикувала тренера Аталанти за те, що той замінив її чоловіка в грі з Ювентусом. На думку Роксани, Буффону тоді пощастило – якби її чоловіка не прибрали з поля, кіпер туринців в прощальному матчі за клуб отримав би не один, а два голи від Руслана.

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