28 червня 19:00
Хорватія --
Іспанія --
28 червня 22:00
Франція --
Швейцарія --
29 червня 19:00
Англія --
Німеччина --
29 червня 22:00
Швеція --
Україна --
2 липня 22:00
Бельгія --
Італія --
3 липня 19:00
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Дружина Маліновського розповіла, яке прізвисько дав їй Шева

Олег Люлька Олег Люлька
28 червня, 14:43
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Дружина найдорожчого футболіста нашої збірної рада, що замість Італії Україна зіграє на Євро зі Швецією, і каже, що для Андрія Шевченка вона – Бос
Руслан Маліновський - з дружиною і Шевченком
Руслан Маліновський - з дружиною і Шевченком / Фото: Reuters, Instagram

Дружина найдорожчого футболіста збірної України Руслана Маліновського (30 млн євро за оцінками Transfermarkt) рада, що в 1/8 фіналу Євро наша національна команда зіграє зі Швецією, а не з Італією.

"Мені було б шкода, якби хоча б одна зі збірних – України або Італії – вилетіла в 1/8 фіналу Євро", – наводить слова Роксани Маліновської CalcioAtalanta з посиланням на Tuttosport

При цьому дружина українського півзахисника італійської Аталанти впевнена: "Проти Швеції у нас більше шансів, ніж було б проти Італії".

Руслан Маліновський і його дружина Роксана
Руслан Маліновський і його дружина Роксана / Фото: Instagram

Крім того, Роксана Маліновська поділилася пікантною подробицею: "Вдома ми з чоловіком завжди говоримо про футбол, тому Андрій Шевченко називає мене Босом".

Роксана Маліновська
Роксана Маліновська / Фото: Instagram

Читайте також: Дружини футболістів збірної України викликали фурор в Європі

Нагадаємо, що в кінці травня дружина Маліновського розкритикувала тренера Аталанти за те, що той замінив її чоловіка в грі з Ювентусом. На думку Роксани, Буффону тоді пощастило – якби її чоловіка не прибрали з поля, кіпер туринців в прощальному матчі за клуб отримав би не один, а два голи від Руслана.

Дивіться, як Маліновський не реалізував пенальті на Євро-2020

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
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Понеділок, 28 червня
19:00
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Вівторок, 29 червня
19:00
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22:00
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Пʼятниця, 2 липня
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