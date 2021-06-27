26 червня 19:00
Уельс 0
Данія 4
26 червня 22:00
Італія 2
Австрія 1
27 червня 19:00
Нідерланди --
Чехія --
27 червня 22:00
Бельгія --
Португалія --
28 червня 19:00
Хорватія --
Іспанія --
28 червня 22:00
Франція --
Швейцарія --
29 червня 19:00
Англія --
Німеччина --
29 червня 22:00
Швеція --
Україна --
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Євро-2020

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Тут могла бути Україна. Австрія ледь не вибила Італію з Євро, але здала в екстра-таймі

Олена Павлова Олена Павлова
27 червня, 00:34
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Австрійці, які вийшли з другого місця української групи, в матчі 1/8 фіналу в Лондоні були близькі відправити додому одного з фаворитів чемпіонату, але на кінцівку їх не вистачило
Збірна Італії вириває перемогу у Австрії
Збірна Італії вириває перемогу у Австрії / Фото: Reuters

Після того як Данія розгромила Уельс (4:0) в першому матчі 1/8 фіналу Євро-2020, багато хто очікував погрому і в поєдинку Італії та Австрії в Лондоні. Занадто потужно виглядала "Скуадра Адзурра" в групі. Але австрійці, які вийшли з квартету з Україною з другого місця, показали зуби і ледь не створили сенсацію. Однак поступилися в овертаймі – 1:2.

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Чи то італійці недооцінили суперника, то чи тиснула відповідальність, а може просто втомилися, але виглядали набагато блідіше, ніж в групі. Підопічні Роберто Манчіні гірше тримали м'яч, не так стрімко розганяли атаки, а в заключній стадії били незрозуміло куди.

Австрійці в якийсь момент зрозуміли, що з такою Італією можна грати, і сміливіше пішли в атаку. Більшість небезпечних моментів "червоно-білих" були пов'язане з Марко Арнаутовичем. Він у другому таймі навіть відкрив рахунок. І це був перший раз, коли італійці пропустили на цьому Євро. Але VAR вгледів офсайд під час верхової передачі Алаби на Марко.

Марко Арнаутович не згоден з рефері в матчі з Італією
Марко Арнаутович не згоден з рефері в матчі з Італією / Фото: Reuters

У Італії своїм випадом відповів Лоренцо Інсіньє, але також заліз в офсайд. Вже на п'ятій компенсованій хвилині матчу право на стандарт в небезпечній близькості від чужих воріт отримала "Скуадра Адзурра", але нічого з нього не вичавила. При цьому за весь другий тайм не завдала жодного удару в площину. І поєдинок перетік в перший овертайм на цьому чемпіонаті.

Збірна Італії проти Австрії
Збірна Італії проти Австрії / Фото: Reuters

Уже в додатковий час Італію прорвало. Рахунок на 95-й хвилині відкрив свіжий К'єза, який вийшов на заміну. Причому забутий усіма Федеріко забивав з досить гострого кута.

А на 105-й хвилині Пессіна, який також вийшов на заміну, подвоїв перевагу "Скуадри Адзурри", майстерно пробивши у дальній кут повз воротаря і гравців обох команд – 2:0.

Здавалося, що гра зроблена, але австрійці не пішли з поля без забитого м'яча. На 114-й хвилині ще один змінник Калайджіч замкнув ближню штангу і став першим гравцем на Євро-2020, який засмутив Італію – 1:2.

Тепер в 1/4 фіналу Італія виходить на переможця поєдинку Бельгія – Португалія, який відбудеться 27 червня в Севільї.

Дивіться, як Італія грала на груповому етапі

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
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