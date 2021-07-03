3 липня 19:00
Чехія --
Данія --
3 липня 22:00
Україна --
Англія --
6 липня 22:00
Італія --
Іспанія --
7 липня 17:00
Динамо --
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Заявка збірної України на матч проти Англії: не зіграють тільки двоє

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
3 липня, 11:16
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Нашій команді сьогодні не зможуть допомогти тільки травмовані Зубков і Бесєдін. Решта гравців готувалися до історичного протистояння в чвертьфіналі Євро-2020
Збірна України готується до матчу проти Англії
Збірна України готується до матчу проти Англії / Фото: Reuters

Тренерський штаб збірної України визначився з гравцями, який зможуть взяти участь в матчі проти Англії в 1/4 фіналу Євро-2020. Дивитися Україна – Англія можна на нашому сайті.

Склад збірної України на матч з Англією:

1. Георгій Бущан, 2. Едуард Соболь, 3. Георгій Судаков, 4. Сергій Кривцов, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 9. Роман Яремчук, 10 Микола Шапаренко, 11 . Марлос, 12. Андрій Пятов, 13. Ілля Забарний, 14 Євген Макаренко, 15. Віктор Циганков, 16 Віталій Миколенко, 17. Олександр Зінченко, 18 Роман Безус, 20. Олександр Зубков, 21 Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23 Анатолій Трубін, 24 Олександр Тимчик, 26. Артем Довбик.

До гри проти Англії готувалися 24 футболіста. Втім, як помітив вчора головний тренер Андрій Шевченко, через пошкодження з британцями не зможе зіграти Олександр Зубков. Ну і звичайно ж Артем Бесєдін.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Субота, 3 липня
19:00
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22:00
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Вівторок, 6 липня
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