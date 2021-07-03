Заявка збірної України на матч проти Англії: не зіграють тільки двоє

Нашій команді сьогодні не зможуть допомогти тільки травмовані Зубков і Бесєдін. Решта гравців готувалися до історичного протистояння в чвертьфіналі Євро-2020

Збірна України готується до матчу проти Англії / Фото: Reuters

Тренерський штаб збірної України визначився з гравцями, який зможуть взяти участь в матчі проти Англії в 1/4 фіналу Євро-2020. Дивитися Україна – Англія можна на нашому сайті.

Склад збірної України на матч з Англією:

1. Георгій Бущан, 2. Едуард Соболь, 3. Георгій Судаков, 4. Сергій Кривцов, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 9. Роман Яремчук, 10 Микола Шапаренко, 11 . Марлос, 12. Андрій Пятов, 13. Ілля Забарний, 14 Євген Макаренко, 15. Віктор Циганков, 16 Віталій Миколенко, 17. Олександр Зінченко, 18 Роман Безус, 20. Олександр Зубков, 21 Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23 Анатолій Трубін, 24 Олександр Тимчик, 26. Артем Довбик.

До гри проти Англії готувалися 24 футболіста. Втім, як помітив вчора головний тренер Андрій Шевченко, через пошкодження з британцями не зможе зіграти Олександр Зубков. Ну і звичайно ж Артем Бесєдін.