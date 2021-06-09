Ярмоленко влаштувався масажистом до Зінченка, а Малиновський похвалився футболкою

Збірна України вже тренується в Румунії перед першим матчем на чемпіонаті Європи, який запланований на неділю в Амстердамі

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Наша національна команда у вівторок ввечері перебралася з Харкова в Бухарест і продовжує готуватися до Євро-2020 в сусідній країні. Настрій серед підопічних Андрія Шевченка панує гарний. Сьогодні Матвієнко розповів про скромність Зінченка і його англійський вплив на збірну України.

Наш представник в Манчестер Сіті на своїй сторінці в Instagram похвалився, як весело проводить час в компанії з іншим "англійцем" Андрієм Ярмоленком. Таке враження, що вінгер Вест Гема робить партнеру масаж шиї.

Також Саша показав фотографію з аеропорту разом із Романом Яремчуком. Нещодавно Зіна кілька образився на форварда Гента, коли той привітав його з "перемогою" в Лізі чемпіонів. Але, схоже, непорозуміння залагоджені.

А півзахисник Аталанти Руслан Малиновський засвітився в мережах в новій формі – в синьому комплекті. Природно, що в тренажерний зал він прийшов не в офіційному вбранні.

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До речі, на четвер, 10 червня, українська збірна запланувала спілкування з пресою в медіа-центрі в Бухаресті. Початок – о 12:20.

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