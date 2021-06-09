Євро-2020
11 червня 22:00 Про матч
Турція --
Італія --
12 червня 16:00
Уельс --
Швейцарія --
12 червня 19:00
Данія --
Фінляндія --
12 червня 22:00
Бельгія --
Росія --
13 червня 16:00
Англія --
Хорватія --
13 червня 19:00
Австрія --
Північна Македонія --
13 червня 22:00
Нідерланди --
Україна --
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
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СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

Ярмоленко влаштувався масажистом до Зінченка, а Малиновський похвалився футболкою

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
9 червня, 21:05
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Збірна України вже тренується в Румунії перед першим матчем на чемпіонаті Європи, який запланований на неділю в Амстердамі
/ Фото: REUTERS

Наша національна команда у вівторок ввечері перебралася з Харкова в Бухарест і продовжує готуватися до Євро-2020 в сусідній країні. Настрій серед підопічних Андрія Шевченка панує гарний. Сьогодні Матвієнко розповів про скромність Зінченка і його англійський вплив на збірну України.

Наш представник в Манчестер Сіті на своїй сторінці в Instagram похвалився, як весело проводить час в компанії з іншим "англійцем" Андрієм Ярмоленком. Таке враження, що вінгер Вест Гема робить партнеру масаж шиї.

Також Саша показав фотографію з аеропорту разом із Романом Яремчуком. Нещодавно Зіна кілька образився на форварда Гента, коли той привітав його з "перемогою" в Лізі чемпіонів. Але, схоже, непорозуміння залагоджені.

А півзахисник Аталанти Руслан Малиновський засвітився в мережах в новій формі – в синьому комплекті. Природно, що в тренажерний зал він прийшов не в офіційному вбранні.

В тренді

До речі, на четвер, 10 червня, українська збірна запланувала спілкування з пресою в медіа-центрі в Бухаресті. Початок – о 12:20.

Дізнайтеся, що російських фанатів не пустили на Євро в Данію – поліція щаслива.

Дивіться огляд матчу Україна – Кіпр:

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