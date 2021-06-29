"Я теж хочу бути 12 гравцем збірної України": Стаховський підтримав нашу команду перед Швецією

Один з кращих тенісистів в історії України Сергій Стаховський підтримав наших футболістів перед матчем 1/8 фіналу чемпіонату Європи

Сергій Стаховський і Андрій Шевченко / Фото: Instagram

Уже лічені години залишаються до матчу плей-офф Євро-2020. Ми ведемо онлайн-трансляцію поєдинку Україна – Швеція. А вся країна об'єдналася в підтримці нашої збірної.

Ми вже розповідали, що Жан Беленюк з борцями записали відео для футболістів. А тепер до флешмобу приєднався і один з кращих тенісистів в історії країни Сергій Стаховський.

"Сьогодні я теж хочу бути 12 гравцем збірної України. Вболіваємо всі разом і разом підтримуємо нашу збірну. Слава Україні", – сказав Стаховський напередодні гри.

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Загалом, вся країна чекає матч Україна – Швеція, який пройде сьогодні в Глазго. Ми теж чекали, але не дочекалися – і заглянули в майбутнє, використовуючи аналітику експертів "Спорт Сегодня". Дивіться наш альтернативний матч 1/8 фіналу Євро-2020.