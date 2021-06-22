"Я б так не грав": Луческу розкритикував команду Шевченка

За словами румунського фахівця, котрий спостерігав за грою з трибун стадіону в Бухаресті, українці занадто розслабленими вийшли на матч з австрійцями, за що і поплатилися

Тренер Динамо Мірча Луческу / Фото: as.ro

Головний тренер київського Динамо і амбасадор УАФ на матчах Євро-2020 в Бухаресті Мірча Луческу розкритикував футболістів збірної України після поразки від Австрії 0:1.

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"В першу чергу мені не сподобався результат. У мене склалося враження, що команда вийшла на поле впевненою, що може без проблем звести матч внічию. Гравці були занадто розслаблені і несерйозні при володінні м'ячем, чим скористалися австрійці, які були більш агресивними, більш рішучими у всьому, що робили. Вони заслужили на перемогу", – дісталося "синьо-жовтим" від Мірчі Луческу

"Для мене сьогоднішній матч незрозумілий. Переконаний, що не грав би так, як це було сьогодні. Я не про Шевченка, просто про матч", – додав, залишаючи стадіон в Бухаресті, Луческу, слова якого наводить as.ro

При цьому на Мірчі Луческу була опущена маска з прапором України та емблемою Динамо.

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Нагадаємо, у команди Андрія Шевченка зберігаються шанси потрапити до 1/8 Євро з третього місця в групі – залишилася одна умова.

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