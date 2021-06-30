Усе було на пляшці! Бущан розповів, як би виграв у Швеції серію пенальті

У воротаря нашої збірної був секретний план на той випадок, якби переможець матчу Україна – Швеція визначався в серії 11-метрових. Але гол Довбика позбавив Бущана зайвої роботи

Воротар збірної України Бущан / Фото: Reuters

Україна – в 1/4 фіналу Євро! Гол Артема Довбика на 121-й хвилині матчу зі шведами в Глазго вивів команду Андрія Шевченка на Англію.

Утім, якби не гол Довбика, Георгій Бущан був готовий виводити Україну до наступного раунду через серію пенальті.

Принаймні, голкіпер українців запевнив, що був до неї готовий на всі сто.

"У мене був секрет – я написав на пляшці список гравців збірної Швеції. Номери і хто куди битиме", – заявив після перемоги над Швецією Бущан, слова якого наводить Tribuna.com

Нагадаємо, що на Євро-2020 Георгій Бущан вже відбив один пенальті, потягнувши удар Езджана Аліоскі з Північної Македонії, правда, сам же Аліоскі тоді добив м'яч у сітку наших воріт.

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Відзначимо, що матч України з Англією в 1/4 фіналу Євро відбудеться 3 липня в Римі. Переможець цієї пари в 1/2 фіналу вийде на найкращого в протистоянні Чехія – Данія.

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