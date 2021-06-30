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Швейцарія --
Іспанія --
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Бельгія --
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Чехія --
Данія --
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Усі б свої голи віддав! Лідер Швеції – в розпачі після 1:2 від України

Олег Люлька Олег Люлька
30 червня, 12:31
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Найкращий бомбардир шведської збірної Еміль Форсберг вважає незаслуженою поразку своєї команди від українців. На його думку, скандинави грали краще
Шевченко втішає Форсберга
Шевченко втішає Форсберга / Фото: Reuters

На думку найкращого бомбардира збірної Швеції Еміля Форсберга, його команда не заслуговувала поразки від України в 1/8 фіналу Євро-2020.

"Прикро. Думаю, що ми грали краще", – заявив після 1:2 від українців Форсберг

"Ми заслуговували на краще, але пропустили необов'язковий гол, поцілили в штангу, поперечину. Складно грати, коли залишаєшся в меншості в додатковий час. Але ми боролися всією командою, обіцяючи один одному не здаватися. А потім в останньому ігровому моменті, після останньої подачі вони забили гол... Це дуже жорстко"

"Я б проміняв всі свої чотири голи на наш вихід до наступного раунду. Зараз мені просто сумно. Цілі наші були значно вищі", – наводить слова Форсберга сайт УЄФА

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Протилежний настрій у таборі збірної України. Як ми писали, після гри Яремчук танцював у роздягальні.

А ось воротар "синьо-жовтих" Бущан, відповідаючи на питання про свої відчуття після виграшу в Глазго, заявив: "Хочу, щоб за дев'ять місяців в країні був приріст народжуваності дітей".

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Група

A
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C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Португалія
3
7:6
4
3
Німеччина
3
6:5
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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