Усі б свої голи віддав! Лідер Швеції – в розпачі після 1:2 від України

Найкращий бомбардир шведської збірної Еміль Форсберг вважає незаслуженою поразку своєї команди від українців. На його думку, скандинави грали краще

Шевченко втішає Форсберга / Фото: Reuters

На думку найкращого бомбардира збірної Швеції Еміля Форсберга, його команда не заслуговувала поразки від України в 1/8 фіналу Євро-2020.

"Прикро. Думаю, що ми грали краще", – заявив після 1:2 від українців Форсберг

"Ми заслуговували на краще, але пропустили необов'язковий гол, поцілили в штангу, поперечину. Складно грати, коли залишаєшся в меншості в додатковий час. Але ми боролися всією командою, обіцяючи один одному не здаватися. А потім в останньому ігровому моменті, після останньої подачі вони забили гол... Це дуже жорстко"

"Я б проміняв всі свої чотири голи на наш вихід до наступного раунду. Зараз мені просто сумно. Цілі наші були значно вищі", – наводить слова Форсберга сайт УЄФА

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Протилежний настрій у таборі збірної України. Як ми писали, після гри Яремчук танцював у роздягальні.

А ось воротар "синьо-жовтих" Бущан, відповідаючи на питання про свої відчуття після виграшу в Глазго, заявив: "Хочу, щоб за дев'ять місяців в країні був приріст народжуваності дітей".