12 червня 16:00 Відео
Уельс 1
Швейцарія 1
12 червня 19:00 Про матч
Данія --
Фінляндія --
12 червня 22:00 Про матч
Бельгія --
Росія --
13 червня 16:00
Англія --
Хорватія --
13 червня 19:00
Австрія --
Північна Македонія --
13 червня 22:00 Україна
Нідерланди --
Україна --
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00 Україна
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00 Україна
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00 Україна
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00 Україна
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00 Україна
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00 Україна
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00 Україна
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00 Україна
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00 OLL.TV
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00 Україна
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00 Україна
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00 Україна
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
23 червня 19:00 OLL.TV
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00 Україна
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Євро-2020

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Вперше в історії Євро суддя скасував гол після перегляду VAR

Олег Люлька Олег Люлька
12 червня, 18:30
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Система відеодопомоги арбітрам позбавила швейцарців перемоги над Уельсом – і правильно зробила. Дивіться відео скасованого гола у виконанні Маріо Гаврановича
Гол Гаврановича відмінили після перегляду VAR
Гол Гаврановича відмінили після перегляду VAR / Фото: Reuters

Матч Уельс – Швейцарія 1:1, що відбувся в Баку, увійшов в історію.

У цій грі групи А вперше в історії чемпіонатів Європи з футболу суддя скасував гол завдяки системі відеодопомоги арбітрам (VAR).

Уельс – Швейцарія: відео голів та огляд другого матчу Євро-2020

На 85-й хвилині за рахунку 1:1 форвард швейцарців Маріо Гавранович, який виступає за загребське Динамо, першим же дотиком після виходу на заміну забив гол. Утім, головний рефері зустрічі француз Клеман Тюрпен, використавши VAR, скасував взяття воріт.

ВІДЕО СКАСОВАНОГО ГОЛА

ОГЛЯД МАТЧУ

Нагадаємо, після першого туру в групі А лідирує Італія, що має три очки. Друге місце ділять Швейцарія та Уельс. Замикає групу Туреччина.

Груповий етап
Група A
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Італія Італія Іта
1
1
0
0
3
0
3
3
Забиті 3
Пропущені 0
Різниця 3
Результати останніх матчів: В
2
Уельс Уельс Уел
1
0
1
0
1
1
0
1
Забиті 1
Пропущені 1
Різниця 0
Результати останніх матчів: Н
3
Швейцарія Швейцарія Шве
1
0
1
0
1
1
0
1
Забиті 1
Пропущені 1
Різниця 0
Результати останніх матчів: Н
4
Турція Турція Тур
1
0
0
1
0
3
-3
0
Забиті 0
Пропущені 3
Різниця -3
Результати останніх матчів: П

16 червня в цій групі грають Туреччина – Уельс та Італія – Швейцарія.

Дивіться, як напередодні Італія розгромила Туреччину 3:0

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