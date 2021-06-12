Вперше в історії Євро суддя скасував гол після перегляду VAR

Система відеодопомоги арбітрам позбавила швейцарців перемоги над Уельсом – і правильно зробила. Дивіться відео скасованого гола у виконанні Маріо Гаврановича

Гол Гаврановича відмінили після перегляду VAR / Фото: Reuters

Матч Уельс – Швейцарія 1:1, що відбувся в Баку, увійшов в історію.

У цій грі групи А вперше в історії чемпіонатів Європи з футболу суддя скасував гол завдяки системі відеодопомоги арбітрам (VAR).

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На 85-й хвилині за рахунку 1:1 форвард швейцарців Маріо Гавранович, який виступає за загребське Динамо, першим же дотиком після виходу на заміну забив гол. Утім, головний рефері зустрічі француз Клеман Тюрпен, використавши VAR, скасував взяття воріт.

ВІДЕО СКАСОВАНОГО ГОЛА

ОГЛЯД МАТЧУ

Нагадаємо, після першого туру в групі А лідирує Італія, що має три очки. Друге місце ділять Швейцарія та Уельс. Замикає групу Туреччина.

16 червня в цій групі грають Туреччина – Уельс та Італія – Швейцарія.

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