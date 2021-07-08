Вперше в історії! Англія вийшла у фінал чемпіонату Європи

У півфінальному поєдинку англійці обіграли збірну Данії в додатковий час завдяки пенальті і тепер у фіналі зіграють проти Англії

Кейн виводить Англію у фінал / Фото: Getty Images

Англія і Данія видали шикарний півфінал Євро-2020. На "Уемблі" обидві команди показали швидкий, динамічний футбол. І голи були, і моментів вистачало.

Першими відзначилися данці. На 25-й хвилині Дамсгард з лінії штрафного закручував в дальню "дев'ятку", м'яч просвистів над хрестовиною. Це була пристрілка. А постріл – пролунав на 30-й хвилині. Дамсгард зі штрафного просто блискуче пробив над "стінкою" і під поперечину!

Англія вперше пропустила на цьому Євро, а Дамсгард став наймолодшим футболістом в історії Данії (21 рік 4 дні), кому вдавалося вразити ворота суперника в плей-офф чемпіонатів Європи.

Пропущений гол не вибив британців з колії. Вони продовжували йти вперед. Стерлінг повинен був забивати, але його удар в упор потягнув Шмейхель.

А вже в наступній атаці рахунок зрівнявся. Простріл з правого флангу переривав К'єр і відправив м'яч у свої ворота.

Після перерви футболісти не скинули обертів. У воротарів роботи вистачало. Першим виручив Пікфорд, потягнувши удар Дольберга з лінії штрафного. А за ним щось неймовірне вчинив Шмейхель відбивши м'яч, який летів в кут після удару Магуайра.

До кінця другого тайму рахунок не змінився – 1:1. А в додатковий час Англія влаштувала неймовірний штурм. І він приніс свої плоди. Стерлінг впав у штрафному Данії. Більше було схоже на симуляцію, проте рефері порадившись з відеоассистентами, призначив пенальті. Кейн підійшов до "точки" і пробив у кут – Шмейхель відбив м'яч! А захисники не підстрахували і форвард збірної Англії першим встиг на добивання, відправивши м'яч у сітку.

Англія перемагає – і вперше в своїй історії зіграє у фіналі чемпіонату Європи.

Дивіться також: огляд матчу Англія – Данія

Англія – Данія – 2:1

Голи: К'єр (39, авт), Кейн (104) – Дамсгард (30)

Англія: Пікфорд, Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу, Філліпс, Райс (Хендерсон, 95), Маунт (Фоден, 95), Сака (Гріліш, 69, Тріпп'єр, 106), Кейн, Стерлінг.



Данія: Шмейхель, Крістенсен (Андерсен, 78), К'єр, Вестергор (Вінд, 105), Ларсен (Васс, 67), Хойб'єрг, Ділейні (М. Йенсен, 88), Мехле, Брайтвейт, Дольберг (Нергор, 67), Дамсгорд (Поульсен , 67).

Фінал відбудеться 11 липня в Лондоні на стадіоні "Уемблі". Трофей розіграють Англія та Італія. Вчора італійці обіграли Іспанію в серії пенальті.