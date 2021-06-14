13 червня 16:00 Відео
Англія 1
Хорватія 0
13 червня 19:00 Про матч
Австрія 3
Північна Македонія 1
13 червня 22:00 Про матч
Нідерланди 3
Україна 2
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00 Україна
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00 Україна
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00 Україна
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00 Україна
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00 Україна
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00 Україна
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00 Україна
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00 Україна
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00 OLL.TV
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00 Україна
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00 Україна
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00 Україна
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00 OLL.TV
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00 Україна
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Попереду – перемога! Зеленський відзначив гру українських футболістів проти Нідерландів

Юлія Безпечна Юлія Безпечна
14 червня, 00:41
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Глава Офісу президента Андрій Єрмак також задоволений грою українців і пишається національної збірної
Зеленський задоволений грою Україна - Нідерланди / колаж "Сьогодні"
Зеленський задоволений грою Україна - Нідерланди / колаж "Сьогодні"

У матчі зі збірною Нідерландів українські футболісти показали дуже сильну гру і попереду на них ще чекає перемога.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в Instagram.

"Емоційний початок. Дуже сильна гра до останньої секунди. Кожен українець був сьогодні з вами і буде й надалі. Попереду – дві важливі гри і ПЕРЕМОГА! Бо напис на формі не прибрати! Бо це – про Україну! Бо це сьогодні – про Вас", – написав президент.

Пишається грою українських футболістів проти Нідерландів і глава Офісу президента Андрій Єрмак, він також заявив про максимальну підтримку української збірної.

"Україна пишається своєю збірною! Складний матч, але на такому відповідальному турнірі легко бути не може.
Особливо зараз нашим хлопцям потрібна максимальна підтримка. Ви показали футбол європейського ґатунку проти світового гранду – збірної Нідерландів", – написав він у Facebook.

Він також навів слова покійного тренера української збірної Валерія Лобановського: "Я взагалі не розділяю перемоги і поразки, це неминучі складові частини одного процесу".

Нагадаємо, стартовий матч збірної України у фінальній частині чемпіонату Європи в неділю, 13 червня, завершився поразкою від Нідерландівз рахунком 2:3, після того як на 85-й хвилині був пропущений м'яч від суперника.

У другому турі Євро-2020, 17 червня, Україна зіграє з Північною Македонією в Бухаресті, а Нідерланди візьмуть в Амстердамі Австрію.

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
1
3:0
3
2
Уельс
1
1:1
1
3
Швейцарія
1
1:1
1
4
Турція
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Фінляндія
1
1:0
3
3
Данія
1
0:1
0
4
Росія
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
1
2:3
0
4
Північна Македонія
1
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
1
1:0
3
2
Чехія
0
0:0
0
3
Шотландія
0
0:0
0
4
Хорватія
1
0:1
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
0
0:0
0
2
Іспанія
0
0:0
0
3
Швеція
0
0:0
0
4
Польща
0
0:0
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Німеччина
0
0:0
0
2
Угорщина
0
0:0
0
3
Португалія
0
0:0
0
4
Франція
0
0:0
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Неділя, 13 червня
1:0
Відео Про матч
3:1
Дивись на: Про матч
3:2
Україна Про матч
Понеділок, 14 червня
16:00
Дивись на:
19:00
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Україна
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