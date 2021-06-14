Попереду – перемога! Зеленський відзначив гру українських футболістів проти Нідерландів

Глава Офісу президента Андрій Єрмак також задоволений грою українців і пишається національної збірної

Зеленський задоволений грою Україна - Нідерланди / колаж "Сьогодні"

У матчі зі збірною Нідерландів українські футболісти показали дуже сильну гру і попереду на них ще чекає перемога.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в Instagram.

"Емоційний початок. Дуже сильна гра до останньої секунди. Кожен українець був сьогодні з вами і буде й надалі. Попереду – дві важливі гри і ПЕРЕМОГА! Бо напис на формі не прибрати! Бо це – про Україну! Бо це сьогодні – про Вас", – написав президент.

Пишається грою українських футболістів проти Нідерландів і глава Офісу президента Андрій Єрмак, він також заявив про максимальну підтримку української збірної.

"Україна пишається своєю збірною! Складний матч, але на такому відповідальному турнірі легко бути не може.

Особливо зараз нашим хлопцям потрібна максимальна підтримка. Ви показали футбол європейського ґатунку проти світового гранду – збірної Нідерландів", – написав він у Facebook.

Він також навів слова покійного тренера української збірної Валерія Лобановського: "Я взагалі не розділяю перемоги і поразки, це неминучі складові частини одного процесу".

Нагадаємо, стартовий матч збірної України у фінальній частині чемпіонату Європи в неділю, 13 червня, завершився поразкою від Нідерландівз рахунком 2:3, після того як на 85-й хвилині був пропущений м'яч від суперника.

У другому турі Євро-2020, 17 червня, Україна зіграє з Північною Македонією в Бухаресті, а Нідерланди візьмуть в Амстердамі Австрію.