Відео голів та огляд матчу Словаччина – Іспанія на Євро-2020

Іспанія нарешті продемонструвала свою силу на Євро-2020. "Фурія Роха" зім'яла словаків в першому таймі, але все одно відкрити рахунок змогла тільки після помилки суперника

Іспанці забили Словаччині два голи в першому таймі / Фото: Reuters

Збірні Словаччини та Іспанії зустрічалися в третьому турі групового етапу Євро-2020. Онлайн матчу Словаччина – Іспанія є на нашому сайті.

Іспанія почала перший тайм дуже потужно і вже в дебюті заробила пенальті. Однак Альваро Мората не зміг реалізувати удар з "точки" – його постріл парирував Мартін Дубравка.

Але через деякий час воротар збірної Словаччини вже став антигероєм. Після дальнього удару м'яч влучив у поперечину, Дубравка намагався перекинути м'яч через поперечину, але закинув його прямо в сітку. Ймовірно, йому завадило сонце, проте допускати такі безглузді помилки на такому рівні просто неприпустимо.

Ще в першому таймі Іспанія збільшила перевагу завдяки голу Аймеріка Лапорта. У цьому епізоді знову не обійшлося без помилки Дубравки.