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Відео голів та огляд матчу Словаччина – Іспанія на Євро-2020

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
23 червня, 20:01
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Іспанія нарешті продемонструвала свою силу на Євро-2020. "Фурія Роха" зім'яла словаків в першому таймі, але все одно відкрити рахунок змогла тільки після помилки суперника
Іспанці забили Словаччині два голи в першому таймі
Іспанці забили Словаччині два голи в першому таймі / Фото: Reuters

Збірні Словаччини та Іспанії зустрічалися в третьому турі групового етапу Євро-2020. Онлайн матчу Словаччина – Іспанія є на нашому сайті.

Іспанія почала перший тайм дуже потужно і вже в дебюті заробила пенальті. Однак Альваро Мората не зміг реалізувати удар з "точки" – його постріл парирував Мартін Дубравка.

Але через деякий час воротар збірної Словаччини вже став антигероєм. Після дальнього удару м'яч влучив у поперечину, Дубравка намагався перекинути м'яч через поперечину, але закинув його прямо в сітку. Ймовірно, йому завадило сонце, проте допускати такі безглузді помилки на такому рівні просто неприпустимо.

Ще в першому таймі Іспанія збільшила перевагу завдяки голу Аймеріка Лапорта. У цьому епізоді знову не обійшлося без помилки Дубравки.

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Г
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9
2
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Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
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0
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І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
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3
5:4
3
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Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
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3
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І
Г
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2
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6
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3
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3
2:8
0
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#
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І
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1
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3
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7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
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