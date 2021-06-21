Відео дня! Весь літак, з дружинами футболістів, затягнув "Червону руту" і "Ще не вмерла"

Уболівальники збірної України, які сьогодні підтримуватимуть її в Бухаресті на матчі з Австрією, влаштували ефектний перформанс ще в літаку на шляху до Румунії.
Україна – Австрія: онлайн вирішального матчу на Євро-2020
Десятки наших фанів, серед яких були дружини Тараса Степаненка, Андрія Пятова, Миколи Матвієнка, Романа Яремчука та Сергія Кривцова, затягли в польоті "Ще не вмерла!"
А потім в співаючому літаку настала черга українського хіта "Червона рута". Маргарита Степаненко теж підспівувала, разом з Юлією Пятовою розмахуючи руками.
"Душевний політ", – написала у себе в інстаграм-сторіз Юлія Кривцова
Нагадаємо, початок матчу Україна – Австрія в Бухаресті – о 19:00 за київським часом. Нашій збірній, щоб посісти друге місце і гарантовано вийти до 1/8 фіналу, потрібно не програти.
Україна – Австрія: де дивитися матч Євро-2020 за вихід до плей-оф