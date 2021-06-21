Відео дня! Весь літак, з дружинами футболістів, затягнув "Червону руту" і "Ще не вмерла"

Оце так підтримка для команди Андрія Шевченка прилетіла до Бухареста з України! Дивіться, що відбувалося в літаку на шляху до матчу чемпіонату Європи

Політ фанів збірної України до Бухареста / Фото: Instagram

Уболівальники збірної України, які сьогодні підтримуватимуть її в Бухаресті на матчі з Австрією, влаштували ефектний перформанс ще в літаку на шляху до Румунії.

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Десятки наших фанів, серед яких були дружини Тараса Степаненка, Андрія Пятова, Миколи Матвієнка, Романа Яремчука та Сергія Кривцова, затягли в польоті "Ще не вмерла!"

А потім в співаючому літаку настала черга українського хіта "Червона рута". Маргарита Степаненко теж підспівувала, разом з Юлією Пятовою розмахуючи руками.

"Душевний політ", – написала у себе в інстаграм-сторіз Юлія Кривцова

Нагадаємо, початок матчу Україна – Австрія в Бухаресті – о 19:00 за київським часом. Нашій збірній, щоб посісти друге місце і гарантовано вийти до 1/8 фіналу, потрібно не програти.

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