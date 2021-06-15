Угорщина – Португалія: прогноз коментатора на матч ЧЄ в Будапешті

Діючі чемпіони континенту повинні легко переграти скромних господарів, які лише вдруге за півстоліття беруть участь у фінальних турнірах

Збірна Португалії / Фото: Reuters

У вівторок ввечері Євро-2020 загляне на один з кращих і сучасних футбольних стадіонів світу. Ми вже ведемо онлайн Угорщина – Португалія з "Арени Пушкаша" в Будапешті. Розпочнеться зустріч андердога з фаворитом о 19:00.

Діючі чемпіони Європи беруться за захист свого титулу. Перший суперник, у порівнянні з іншими – скромна, але міцна збірна, яка грає вдома, в Будапешті. На минулому Євро, у якому угорці взяли участь вперше за 44 роки, вони вже зустрічалися з португальцями в групі. І тоді аутсайдер подарував сенсацію, відібравши очки у фаворита. Гра завершилася результативною нічиєю 3:3.

Дізнайтеся, де і коли дивитися матч Угорщиню – Португалія.

Нинішня збірна Угорщини стала досвідченішое. На цей момент вона не програє 11 матчів поспіль. Хоча в цьому турнірі їм не допоможе через травму зоряний юнак Домінік Собослаї. З тієї ж причини пропускають Євро Жольт Кальмар, Ботонд Барат і Сильвестр Ханг.

Збірна Португалії в порівнянні з переможним чемпіонатом стала тільки сильнішою, в команді з'явилося ще більше класних гравців – Бруну Фернандеш, Бернарду Сільва, Рубен Діаш і Жоау Фелікс. А ветерани Пепе і Жозе Фонте як і раніше у великому порядку. Та й все ще стоїть особняком Кріштіану Роналду.

У цій грі португальці – очевидні фаворити. Угорцям доведеться серйозно напружитися, щоб не дати супернику перемогти. Очікую перемогу збірної Португалії на класі – більше, ніж в один м'яч - 2:0 або 3:1.

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Букмекери FAVBET перевагу віддають гостям, коефіцієнт на їх перемогу – 1.43. На сенсаційний успіх збірної Угорщини можна поставити з коефіцієнтом 8.90, на нічию – 4.70.

Дивіться, як португальці розібралися з ізраїльтянами в контрольній зустрічі: