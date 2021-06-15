15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Євро-2020

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Угорщина – Португалія: прогноз коментатора на матч ЧЄ в Будапешті

Кирило Круторогов Кирило Круторогов
15 червня, 14:28
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Діючі чемпіони континенту повинні легко переграти скромних господарів, які лише вдруге за півстоліття беруть участь у фінальних турнірах
Збірна Португалії
Збірна Португалії / Фото: Reuters

У вівторок ввечері Євро-2020 загляне на один з кращих і сучасних футбольних стадіонів світу. Ми вже ведемо онлайн Угорщина – Португалія з "Арени Пушкаша" в Будапешті. Розпочнеться зустріч андердога з фаворитом о 19:00.

Діючі чемпіони Європи беруться за захист свого титулу. Перший суперник, у порівнянні з іншими – скромна, але міцна збірна, яка грає вдома, в Будапешті. На минулому Євро, у якому угорці взяли участь вперше за 44 роки, вони вже зустрічалися з португальцями в групі. І тоді аутсайдер подарував сенсацію, відібравши очки у фаворита. Гра завершилася результативною нічиєю 3:3.

Дізнайтеся, де і коли дивитися матч Угорщиню – Португалія.

Нинішня збірна Угорщини стала досвідченішое. На цей момент вона не програє 11 матчів поспіль. Хоча в цьому турнірі їм не допоможе через травму зоряний юнак Домінік Собослаї. З тієї ж причини пропускають Євро Жольт Кальмар, Ботонд Барат і Сильвестр Ханг.

Збірна Португалії в порівнянні з переможним чемпіонатом стала тільки сильнішою, в команді з'явилося ще більше класних гравців – Бруну Фернандеш, Бернарду Сільва, Рубен Діаш і Жоау Фелікс. А ветерани Пепе і Жозе Фонте як і раніше у великому порядку. Та й все ще стоїть особняком Кріштіану Роналду.

У цій грі португальці – очевидні фаворити. Угорцям доведеться серйозно напружитися, щоб не дати супернику перемогти. Очікую перемогу збірної Португалії на класі – більше, ніж в один м'яч - 2:0 або 3:1.

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Букмекери FAVBET перевагу віддають гостям, коефіцієнт на їх перемогу – 1.43. На сенсаційний успіх збірної Угорщини можна поставити з коефіцієнтом 8.90, на нічию – 4.70.

Дивіться, як португальці розібралися з ізраїльтянами в контрольній зустрічі:

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
1
3:0
3
2
Уельс
1
1:1
1
3
Швейцарія
1
1:1
1
4
Турція
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Фінляндія
1
1:0
3
3
Данія
1
0:1
0
4
Росія
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
1
2:3
0
4
Північна Македонія
1
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Німеччина
0
0:0
0
2
Угорщина
0
0:0
0
3
Португалія
0
0:0
0
4
Франція
0
0:0
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Вівторок, 15 червня
19:00
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Середа, 16 червня
16:00
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