Угорщина – Португалія: огляд найцікавіших моментів матчу на Євро-2020

П'ятий ігровий день на чемпіонаті Європи-2020 відкрив поєдинок в Будапешті, де чинні чемпіони Європи португальці приступили до захисту свого титулу

Збірна Угорщини проти збірної Португалії / Фото: Reuters

Чинний чемпіон Європи збірна Португалії проводить перший матч на Євро-2020 проти Угорщини. Ці суперники грали на груповому етапі і на минулому турнірі п'ять років тому. Поки в поєдинку на стадіоні Ференца Пушкаша в Будапешті – нічия 0: 0. Онлайн Угорщина – Португалія йде на нашому сайті з найцікавішими подробицями.

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Незважаючи на територіальну й ігрову перевагу Португалії, забитих голів в першому таймі глядачі не побачили. Хоча забійним момент був у Кріштіану Роналду, якого встановив унікальний рекорд – першим в історії чемпіонатів зіграв уже на п'яти Євро.

Дивіться огляд першого тайму Угорщина – Португалія

У другому матчі групи смерті трохи пізніше зіграють збірні Франції та Німеччини. Зустріч останніх двох чемпіонів світу відбудеться в Мюнхені. мультимедійний онлайн Франція – Німеччина доступний на нашому сайті з усіма цікавими подробицями.

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