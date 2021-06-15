15 червня 86’
Угорщина 0
Португалія 0
15 червня 22:00
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Євро-2020

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Угорщина – Португалія: огляд найцікавіших моментів матчу на Євро-2020

Олена Павлова Олена Павлова
15 червня, 20:26
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П'ятий ігровий день на чемпіонаті Європи-2020 відкрив поєдинок в Будапешті, де чинні чемпіони Європи португальці приступили до захисту свого титулу
Збірна Угорщини проти збірної Португалії
Збірна Угорщини проти збірної Португалії / Фото: Reuters

Чинний чемпіон Європи збірна Португалії проводить перший матч на Євро-2020 проти Угорщини. Ці суперники грали на груповому етапі і на минулому турнірі п'ять років тому. Поки в поєдинку на стадіоні Ференца Пушкаша в Будапешті – нічия 0: 0. Онлайн Угорщина – Португалія йде на нашому сайті з найцікавішими подробицями.

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Незважаючи на територіальну й ігрову перевагу Португалії, забитих голів в першому таймі глядачі не побачили. Хоча забійним момент був у Кріштіану Роналду, якого встановив унікальний рекорд – першим в історії чемпіонатів зіграв уже на п'яти Євро.

Дивіться огляд першого тайму Угорщина – Португалія

У другому матчі групи смерті трохи пізніше зіграють збірні Франції та Німеччини. Зустріч останніх двох чемпіонів світу відбудеться в Мюнхені. мультимедійний онлайн Франція – Німеччина доступний на нашому сайті з усіма цікавими подробицями.

Також ми повідомляли, де дивитися суперматч Франція – Німеччини на Євро-2020 .

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
1
3:0
3
2
Уельс
1
1:1
1
3
Швейцарія
1
1:1
1
4
Турція
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Фінляндія
1
1:0
3
3
Данія
1
0:1
0
4
Росія
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
1
2:3
0
4
Північна Македонія
1
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Німеччина
0
0:0
0
2
Угорщина
0
0:0
0
3
Португалія
0
0:0
0
4
Франція
0
0:0
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Вівторок, 15 червня
0:0 (86’)
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22:00
Дивись на: Трансляція
Середа, 16 червня
16:00
Дивись на:
19:00
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22:00
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Четвер, 17 червня
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