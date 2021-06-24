26 червня 19:00
Уельс --
Данія --
26 червня 22:00
Італія --
Австрія --
27 червня 19:00
Нідерланди --
Чехія --
27 червня 22:00
Бельгія --
Португалія --
28 червня 19:00
Хорватія --
Іспанія --
28 червня 22:00
Франція --
Швейцарія --
29 червня 19:00
Англія --
Німеччина --
29 червня 22:00
Швеція --
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У символічній збірній Євро – воротар-невдаха і жодного українця

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
24 червня, 13:23
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За підсумками 36 матчів групової стадії в "команду мрії" увійшли відразу чотири представники Нідерландів, а кращим став бельгійський маг з Манчестер Сіті
/ Фото: Reuters

Після групового етапу чемпіонату Європи 16 команди вийшли в плей-офф, а вісім завершили турнір. Нагадаємо всі пари 1/8 фіналу Євро-2020: Україна проти Швеції та інші. Статистики та аналітики провели свої підрахунки і визначили кращих.

Аналітичний ресурс WhoScored назвав символічну збірну турніру на цей момент. Там не знайшлося місця ні одного футболіста збірної України, зате в неї потрапили відразу чотири наших суперника по стартового матчу зі збірної Нідерландів. Решта семеро представляють різні країни: Фінляндію, Данію, Чехію, Бельгію, Хорватію, Швецію, Португалію.

Дивіться всі автоголи Євро-2020: парад восьми нещасть.

Причому, найвища оцінка – у бельгійця Кевіна де Брейне, який в першій зустрічі, проти росіян, не грав. А місце в воротах віддали фіну Лукашу Градецькі – незважаючи на те, що він забив м'яч у свої ворота, а його команда не пробилася в плей-оф.

Тим часом росіяни запропонували збірної України зіграти матч.

Зауважимо, що на кожну позицію ставили по гравцеві з найвищою оцінкою. На інших місцях могли бути кілька футболістів з більш високими балами, але визначали кращих в конкретних амплуа.

Дізнавайтеся, де і коли Україна зіграє зі Швецією в плей-оф Євро.

Дивіться огляд матчу Португалія – Франція:

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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Субота, 26 червня
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Неділя, 27 червня
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Понеділок, 28 червня
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