У символічній збірній Євро – воротар-невдаха і жодного українця

За підсумками 36 матчів групової стадії в "команду мрії" увійшли відразу чотири представники Нідерландів, а кращим став бельгійський маг з Манчестер Сіті

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Після групового етапу чемпіонату Європи 16 команди вийшли в плей-офф, а вісім завершили турнір. Нагадаємо всі пари 1/8 фіналу Євро-2020: Україна проти Швеції та інші. Статистики та аналітики провели свої підрахунки і визначили кращих.

Аналітичний ресурс WhoScored назвав символічну збірну турніру на цей момент. Там не знайшлося місця ні одного футболіста збірної України, зате в неї потрапили відразу чотири наших суперника по стартового матчу зі збірної Нідерландів. Решта семеро представляють різні країни: Фінляндію, Данію, Чехію, Бельгію, Хорватію, Швецію, Португалію.

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Причому, найвища оцінка – у бельгійця Кевіна де Брейне, який в першій зустрічі, проти росіян, не грав. А місце в воротах віддали фіну Лукашу Градецькі – незважаючи на те, що він забив м'яч у свої ворота, а його команда не пробилася в плей-оф.

Тим часом росіяни запропонували збірної України зіграти матч.

Зауважимо, що на кожну позицію ставили по гравцеві з найвищою оцінкою. На інших місцях могли бути кілька футболістів з більш високими балами, але визначали кращих в конкретних амплуа.

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