На честь футболіста, що не реалізував пенальті у фіналі Євро, назвали бобра

Народження першого за 400 років бобра в англійському парку вирішили відзначити оригінально і назвали малюка на честь гравця збірної Англії

В честь Маркуса Рашфорда назвали бобра / Фото: Reuters

В англійському заповіднику Ексмур вперше за 400 років народилося дитинча бобра. Ім'я малюку вибирали за допомогою голосування та в підсумку було прийнято рішення назвати бобра в честь форварда збірної Англії Маркуса Рашфорд.

Цей варіант зібрав 49,9% всіх голосів, на другому місці 17% голосів виявився варіант Бенксі, в честь знаменитого вуличного художника.

"Ми щасливі, що люди зацікавилися нашим проектом, це просто фантастика. Рашфорд – прекрасне ім'я для малюка, воно буде нагадувати людям про приголомшливо проведеному турнірі", – сказав в інтерв'ю Guardian керівник проекту з повернення бобрів в регіон Бен Ірдлі.

Примітно, що на Євро-2020 Рашфорд не був основним гравцем збірної Англії, а в фінальному поєдинку ще й не реалізував пенальті в післяматчевій серії, що викликало гнів уболівальників.

Зате Маркус відзначився благодійністю. Футболіст регулярно допомагає одягом бездомним, збирав гроші для медиків на початку пандемії коронавируса, за що отримав Орден Британської імперії.