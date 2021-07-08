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Український агент про Англію: "Втягнули її до фіналу за вуха. Кайфу – ніякого"

Олег Люлька Олег Люлька
8 липня, 14:15
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На думку В'ячеслава Заховайла, на Євро-2020 англійці були однозначно кращими лише за одну збірну – українську, а пенальті на Стерлінгу експерт назвав намальованим
Колаж - "Сьогодні"
Колаж - "Сьогодні" / Фото: Reuters

До критиків перемоги збірної Англії над Данією 2:1, здобутої завдяки суперечливому пенальті на Стерлінгу, приєднався відомий український футбольний агент В'ячеслав Заховайло.

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"Є вболівальники і фахівці, яким подобається гра збірної Англії. Я не є шанувальником британського стилю. На мій погляд, протягли Англію до фіналу за вуха, – написав у себе в Facebook Заховайло. – Всі матчі грають удома, за винятком вояжу до Рима. Одинадцятиметровий удар??? Намальований!!! Два м'ячі було на полі в тому епізоді, та й Стерлінг почав падати до контакту. Може, я упереджено ставлюся до англійців. Від їхнього футболу кайф не отримую – це точно. Я передбачав, що вони обіграють Данію. Але не думав, що так. Єдиний матч, де вони були однозначно кращими? З Україною. Решта ігор – непереконливо, на мій смак. Гроші правлять футболом..."

В'ячеслав Заховайло
В'ячеслав Заховайло / Фото: Facebook

Нагадаємо, що пенальті, призначене у ворота Данії після падіння Стерлінга, викликало бурхливі суперечки. Стерлінг пірнає мов Фелпс, а на VAR була королева Єлизавета II – така реакція соцмереж.

При цьому сам Стерлінг запевняє, що пенальті було чисте. "Я увійшов до штрафного майданчика, а Меле виставив ногу і зачепив мене".

Нагадаємо, у фіналі Євро 11 липня на "Вемблі" Англія зіграє з Італією.

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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