Український агент про Англію: "Втягнули її до фіналу за вуха. Кайфу – ніякого"

На думку В'ячеслава Заховайла, на Євро-2020 англійці були однозначно кращими лише за одну збірну – українську, а пенальті на Стерлінгу експерт назвав намальованим

Колаж - "Сьогодні" / Фото: Reuters

До критиків перемоги збірної Англії над Данією 2:1, здобутої завдяки суперечливому пенальті на Стерлінгу, приєднався відомий український футбольний агент В'ячеслав Заховайло.

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"Є вболівальники і фахівці, яким подобається гра збірної Англії. Я не є шанувальником британського стилю. На мій погляд, протягли Англію до фіналу за вуха, – написав у себе в Facebook Заховайло. – Всі матчі грають удома, за винятком вояжу до Рима. Одинадцятиметровий удар??? Намальований!!! Два м'ячі було на полі в тому епізоді, та й Стерлінг почав падати до контакту. Може, я упереджено ставлюся до англійців. Від їхнього футболу кайф не отримую – це точно. Я передбачав, що вони обіграють Данію. Але не думав, що так. Єдиний матч, де вони були однозначно кращими? З Україною. Решта ігор – непереконливо, на мій смак. Гроші правлять футболом..."

В'ячеслав Заховайло / Фото: Facebook

Нагадаємо, що пенальті, призначене у ворота Данії після падіння Стерлінга, викликало бурхливі суперечки. Стерлінг пірнає мов Фелпс, а на VAR була королева Єлизавета II – така реакція соцмереж.

При цьому сам Стерлінг запевняє, що пенальті було чисте. "Я увійшов до штрафного майданчика, а Меле виставив ногу і зачепив мене".

Нагадаємо, у фіналі Євро 11 липня на "Вемблі" Англія зіграє з Італією.