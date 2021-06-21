21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
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Євро-2020

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Україні не можна грати на нічию з Австрією! Степаненко розповів про загрозу

Олена Павлова Олена Павлова
21 червня, 17:36
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Півзахисник збірної України Тарас Степаненко перед заключним матчем групового етапу Євро-2020 зізнався, що його турбують різні тайми в грі команди
Тарас Степаненко в матчі з македонцями
Тарас Степаненко в матчі з македонцями / Фото: Reuters

Півзахисник збірної України Тарас Степаненко прокоментував поразку на Євро-2020 від Нідерландів (2:3) і перемогу над Північною Македонією (2:1). А також розповів, що його турбує перед матчем з Австрією. Зустріч відбудеться сьогодні в Бухаресті о 19:00. Онлайн Україна – Австрія доступний на нашому сайті з усіма цікавими подробицями.

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"З нідерландцями витягли таку гру з 0:2, але, на жаль, не втримали. З македонцями відмінно провели перший тайм, забили два голи і могли ще забити, але потім пропустили безглуздий гол і ускладнили собі завдання. Трохи турбує, що у нас буває два різних тайми. Потрібно вчитися на такому рівні тримати інтенсивність гри в обох таймах, тоді не буде таких гойдалок", – розповів Степаненко УЄФА

На збірну України чекають непрості випробування
На збірну України чекають непрості випробування / Фото: Reuters

"Австрія дуже сильна насамперед фізично. Вони йдуть вперед, не дивлячись на результат, прессингують, проводять швидкі атаки. У них великі гравці попереду. Можна сказати, що у них німецький стиль футболу – завжди швидкий, агресивний. Для нас головне показати дисципліну, виконувати тренерські задумки, ну і звичайно – самовіддача. Але у жодному разі не можна грати на нічию. Ви намагаєтеся опуститися нижче, віддаючи простір супернику, ніби як підвищуючи безпеку своїх воріт. Але в підсумку це грає з командою злий жарт"

Після двох турів у України три бали, стільки ж і у Австрії, але наша команда випереджає суперника за забитими м'ячами. Команду Шевченка в матчі проти Австрії влаштує навіть нічия. Але обійти Нідерланди і піднятися вище другого місця українці ніяк не зможуть. Раніше ми писали, як Україні грати проти Австрії, щоб не потрапити на Італію.

Груповий етап
Група C
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Нідерланди Нідерланди Нід
2
2
0
0
5
2
3
6
Забиті 5
Пропущені 2
Різниця 3
Результати останніх матчів: В В
2
Україна Україна Укр
2
1
0
1
4
4
0
3
Забиті 4
Пропущені 4
Різниця 0
Результати останніх матчів: В П
3
Австрія Австрія Авс
2
1
0
1
3
3
0
3
Забиті 3
Пропущені 3
Різниця 0
Результати останніх матчів: П В
4
Північна Македонія Північна Македонія Пів
2
0
0
2
2
5
-3
0
Забиті 2
Пропущені 5
Різниця -3
Результати останніх матчів: П П

Раніше Беринчик звернувся до пацанів збірної України перед Австрією.

Дивіться огляд зустрічі України та Нідерландів

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Понеділок, 21 червня
19:00
Дивись на: Трансляція
19:00
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22:00
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22:00
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Вівторок, 22 червня
22:00
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22:00
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