Україні не можна грати на нічию з Австрією! Степаненко розповів про загрозу

Півзахисник збірної України Тарас Степаненко перед заключним матчем групового етапу Євро-2020 зізнався, що його турбують різні тайми в грі команди

Тарас Степаненко в матчі з македонцями / Фото: Reuters

Півзахисник збірної України Тарас Степаненко прокоментував поразку на Євро-2020 від Нідерландів (2:3) і перемогу над Північною Македонією (2:1). А також розповів, що його турбує перед матчем з Австрією. Зустріч відбудеться сьогодні в Бухаресті о 19:00. Онлайн Україна – Австрія доступний на нашому сайті з усіма цікавими подробицями.

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"З нідерландцями витягли таку гру з 0:2, але, на жаль, не втримали. З македонцями відмінно провели перший тайм, забили два голи і могли ще забити, але потім пропустили безглуздий гол і ускладнили собі завдання. Трохи турбує, що у нас буває два різних тайми. Потрібно вчитися на такому рівні тримати інтенсивність гри в обох таймах, тоді не буде таких гойдалок", – розповів Степаненко УЄФА

На збірну України чекають непрості випробування / Фото: Reuters

"Австрія дуже сильна насамперед фізично. Вони йдуть вперед, не дивлячись на результат, прессингують, проводять швидкі атаки. У них великі гравці попереду. Можна сказати, що у них німецький стиль футболу – завжди швидкий, агресивний. Для нас головне показати дисципліну, виконувати тренерські задумки, ну і звичайно – самовіддача. Але у жодному разі не можна грати на нічию. Ви намагаєтеся опуститися нижче, віддаючи простір супернику, ніби як підвищуючи безпеку своїх воріт. Але в підсумку це грає з командою злий жарт"

Після двох турів у України три бали, стільки ж і у Австрії, але наша команда випереджає суперника за забитими м'ячами. Команду Шевченка в матчі проти Австрії влаштує навіть нічия. Але обійти Нідерланди і піднятися вище другого місця українці ніяк не зможуть. Раніше ми писали, як Україні грати проти Австрії, щоб не потрапити на Італію.

Раніше Беринчик звернувся до пацанів збірної України перед Австрією.

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