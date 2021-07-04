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Українці "допомогли" збірній Англії встановити кілька історичних рекордів

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
4 липня, 10:40
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Наші суперники першими на Євро тричі забили головою, а півзахисник Джордан Гендерсон вперше відзначився голом лише в 62-му матчі за "трьох левів"
/ Фото: Reuters

У чвертьфіналі чемпіонату Європи збірна України програла англійцям і залишила турнір. При цьому родоначальники футболу відзначилися в цій зустрічі кількома примітними досягненнями.

Збірна Англії виявилася першою командою в історії чемпіонатів Європи, яка в одному матчі тричі забивала м'ячі головою. Правда, при цьому всього п'ять років тому тричі таким чином засмучувала сусідів-шотландців.

Цікаво, що англійці всього другий раз в поєдинках на вибування на Євро і чемпіонатах світу забили чотири м'ячі. Попередній випадок зафіксували 55 років тому – в фіналі ЧС-1966.

Гаррі Кейн наздогнав за голами (9) на великих турнірах Алана Ширера і всього на один точний удар відстає від Гарі Лінекера.

31-річний півзахисник Ліверпуля Джордан Гендерсон найдовше співвітчизників чекав свого гола у збірній. Лише в 62-му матчі йому вдалося відзначитися після 43-го удару. Раніше довше за інших, до 47-ї гри, у формі "трьох левів" не вдавалося забити захисникові Солу Кемпбеллу.

Також родоначальники футболу не пропускають голи вже в семи матчах, чого ніколи з ними раніше не траплялося. "Суха" серія триває 662 хвилини.

Читайте також: реакція Мережі і зірок на матч Україна – Англія.

Дивіться обговорення виступу нашої збірної на Євро:

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7:0
9
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3
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4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
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3
1:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
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3
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3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
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3
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#
Команда
І
Г
О
1
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3
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9
2
Австрія
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4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
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4
4
Угорщина
3
3:6
2
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