Українці "допомогли" збірній Англії встановити кілька історичних рекордів

Наші суперники першими на Євро тричі забили головою, а півзахисник Джордан Гендерсон вперше відзначився голом лише в 62-му матчі за "трьох левів"

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У чвертьфіналі чемпіонату Європи збірна України програла англійцям і залишила турнір. При цьому родоначальники футболу відзначилися в цій зустрічі кількома примітними досягненнями.

Збірна Англії виявилася першою командою в історії чемпіонатів Європи, яка в одному матчі тричі забивала м'ячі головою. Правда, при цьому всього п'ять років тому тричі таким чином засмучувала сусідів-шотландців.

Цікаво, що англійці всього другий раз в поєдинках на вибування на Євро і чемпіонатах світу забили чотири м'ячі. Попередній випадок зафіксували 55 років тому – в фіналі ЧС-1966.

Гаррі Кейн наздогнав за голами (9) на великих турнірах Алана Ширера і всього на один точний удар відстає від Гарі Лінекера.

31-річний півзахисник Ліверпуля Джордан Гендерсон найдовше співвітчизників чекав свого гола у збірній. Лише в 62-му матчі йому вдалося відзначитися після 43-го удару. Раніше довше за інших, до 47-ї гри, у формі "трьох левів" не вдавалося забити захисникові Солу Кемпбеллу.

Також родоначальники футболу не пропускають голи вже в семи матчах, чого ніколи з ними раніше не траплялося. "Суха" серія триває 662 хвилини.

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