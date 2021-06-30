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"Українці побили російського вболівальника. Ну і що?" У Росії спокійно поставилися до бійки на матчі Євро-2020

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
30 червня, 13:47
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Депутат російської Держдуми Ігор Лебедєв закликає не робити з мухи слона після того, як вболівальника з прапором РФ побили на матчі України та Швеції
Вболівальник з російським прапором прийшов в український сектор
Вболівальник з російським прапором прийшов в український сектор

Депутат Держдуми РФ Ігор Лебедєв спокійно відреагував на новину про те, що на вболівальника з російським прапором напали під час матчу Україна – Швеція.

"У Росії кожен день, кожну хвилину десь когось б'ють. Не бачу нічого страшного в тому, що сталося. На всіх футбольних матчах, в будь-якій країні кожен раз відбувається якесь зіткнення уболівальників. Хтось комусь наступив на ногу, хтось когось ударив. Не можу сказати, що це нормально. Але в цьому немає нічого поганого, щоб роздувати з мухи слона. Ой, побили російського вболівальника. Ну і що? Ми ж не знаємо, як і чому це сталося. Може, він сам поліз і отримав. Ми поруч не стояли.

Природно зараз всі намагаються в футбольні відносини Росії і України вставити політику. Вважаю, це неправильно. Якби це сталося між російським вболівальником і вболівальником іншої країни, ніхто не звернув би на це увагу" , – цитує Лебедєва Sport24 .

Нагадаємо, вчора збірна України вийшла в 1/4 фіналу Євро-2020. Наша команда в додатковий час обіграла Швецію. Переможний гол забив Артем Довбик, якого письменниця обізвала московитом.

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Португалія
3
7:6
4
3
Німеччина
3
6:5
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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