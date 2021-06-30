"Українці побили російського вболівальника. Ну і що?" У Росії спокійно поставилися до бійки на матчі Євро-2020

Депутат російської Держдуми Ігор Лебедєв закликає не робити з мухи слона після того, як вболівальника з прапором РФ побили на матчі України та Швеції

Вболівальник з російським прапором прийшов в український сектор

Депутат Держдуми РФ Ігор Лебедєв спокійно відреагував на новину про те, що на вболівальника з російським прапором напали під час матчу Україна – Швеція.

"У Росії кожен день, кожну хвилину десь когось б'ють. Не бачу нічого страшного в тому, що сталося. На всіх футбольних матчах, в будь-якій країні кожен раз відбувається якесь зіткнення уболівальників. Хтось комусь наступив на ногу, хтось когось ударив. Не можу сказати, що це нормально. Але в цьому немає нічого поганого, щоб роздувати з мухи слона. Ой, побили російського вболівальника. Ну і що? Ми ж не знаємо, як і чому це сталося. Може, він сам поліз і отримав. Ми поруч не стояли.

Природно зараз всі намагаються в футбольні відносини Росії і України вставити політику. Вважаю, це неправильно. Якби це сталося між російським вболівальником і вболівальником іншої країни, ніхто не звернув би на це увагу" , – цитує Лебедєва Sport24 .

Нагадаємо, вчора збірна України вийшла в 1/4 фіналу Євро-2020. Наша команда в додатковий час обіграла Швецію. Переможний гол забив Артем Довбик, якого письменниця обізвала московитом.