Україна взяла реванш у Північної Ірландії за ганьбу на Євро-2016

Українці здобули першу перемогу у 2021 році завдяки точному удару Олександра Зубкова в першому таймі. А сам герой зустрічі відзначився дебютним голом у збірній

Українці мінімально обіграли Північну Ірландію. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Україна обіграла Північну Ірландію в другому спарингу перед Євро-2020. Онлайн матчу Україна – Північна Ірландія є на нашому сайті.

Українці дуже активно провели першу половину гри і справедливо відкрили рахунок вже на 10-й хвилині зустрічі. Олександр Караваєв отримав м'яч на фланзі і зробив високий навіс на дальню штангу, де опинився ніким не прикритий Олександр Зубков. Гравцеві Ференцвароша залишалося тільки підставити голову і пробити повз воротаря. Зубков забив свій перший гол в складі збірної України – відмінний заділ перед Євро-2020!

Ще до перерви наші футболісти створили парочку небезпечних моментів, але цього разу м'яч в сітку не влетів. Гості відповіли небезпечним ударом головою, але свої якості продемонстрував Георгій Бущан, який парирував удар в красивому стрибку.

У другому таймі українці віддали ініціативу супернику, ймовірно, за вказівкою тренерського штабу. Проте, гравці Північної Ірландії навіть в таких умовах серйозно потривожити Бущана все одно не могли.

Українці ж відзначилися шикарним моментом у Ярмоленка після передачі Судакова, який щойно вийшов на поле, але з ударом гравця Вест Гема з розвороту впорався голкіпер. На останніх секундах українці забили ще один гол, але арбітр взяття воріт відмінив через офсайд.

Завдяки сьогоднішній вікторії Україна здобула першу перемогу в 2021 році і перервала серію з семи матчів без перемог. Крім цього, синьо-жовті взяли реванш у Північної Ірландії за прикру поразку на Євро-2016. 7 червня наша команда проведе останній спаринг перед Євро-2020 проти Кіпру.