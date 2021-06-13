Україна стала Росією: новий скандал на Євро-2020 через польський телеканал

У своєму розкладі трансляцій дня працівники каналу поставили не ті прапори у всіх трьох парах, які грають на чемпіонаті Європи в неділю, 13 травня

Україна стала Росія на польському каналі

Польський канал TVPSport опинився у центрі скандалу, складаючи список трансляцій матчів на неділю, 13 червня, де Україна перетворилася в Росію. Нагадаємо, що сьогодні "синьо-жовті" проведуть свій перший поєдинок на Євро-2020. Онлайн Нідерланди – Україна доступний на нашому сайті з усіма цікавими подробицями, фото і відео.

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Україна поряд з назвою країни раптом отримала прапор Росії, а Нідерланди несподівано "позичили" прапор Бельгії, яка вчора розгромила збірну РФ. Але навряд чи це було зроблено з якимось умислом. Звичайна недбалість, тому що помилки знайшлися і в інших двох парах ігрового дня.

Судячи з усього, недбалий автор картинки просто "схрестив" назви учасників поєдинків неділі з прапорами команд суботи.

Нагадаємо, що напередодні Азербайджан спровокував скандал на Євро-2020, повісивши поруч футболки збірних України та Росії на вулиці в Баку. Тоді як раніше форма збірної України викликала істерію в Росії через наявність на ній карти України з Кримом і гасел.

Як ми вже писали раніше, скандал з формою завершився тим, що гасло "Героям слава!" заховають на формі збірної України на Євро за новим символом. Поки що це рішення стосується тільки Євро-2020.