Україна – Швеція: відповіді на всі запитання про наш матч року

Дочекалися! Сьогодні – історичний день для українського футболу. Вперше в історії національна команда зіграє в плей-оф чемпіонату Європи. Наші суперники – "синьо-жовті". Онлайн Україна – Швеція вже стартував на нашому сайті. В очікуванні поєдинку відповідаємо на головні запитання вболівальників.
Коли початок матчу Україна – Швеція
Зустріч Швеція – Україна розпочнеться о 22:00. Цей поєдинок стане останнім за часом матчем 1/8 фіналу чемпіонату Європи. Шість ігор цієї стадії вже завершені, ще одна – Англія vs Німеччина – буде зіграна безпосередньо перед нашим матчем.
Розклад і результати матчів Євро-2020
Де дивитися матч Україна – Швеція
Матч буде показаний в прямому ефірі на ТБ і в інтернеті. Повний список трансляцій і повторів :
- канал "Україна", прямий ефір
- канал "Футбол 1", прямий ефір
- канал "Футбол 2", прямий ефір
- онлайн на сайті Спорт Сегодня (відеоповтори, фото, коментарі)
- стрім на каналі ТУМатч (обговорення гри)
- сервіс OLL.TV (в підписці)
- канал "Футбол 3" 30 червня о 08:10, повтор
- канал "Футбол 2" 30 червня о 11:40, повтор
- канал "Футбол 1" 30 червня о 17:05, повтор
- канал "Футбол 3", 1 липня в 00:30, повтор
Цікаво, що завдяки шведам, які в останньому турі обіграли Польщу (3:2), команда Андрія Шевченка змогла застрибнути в останній вагон плей-оф Євро-2020.
Хто фаворит матчу Україна – Швеція
Фаворит – Швеція. Але – невеликий. Коефіцієнти на вихід до чвертьфінал такі: 1.74 на шведів і 2.19 на Україну. Отже, математично можливість проходу нашої збірної дорівнює 44 відсотки.
Котирування на результат матчу в основний час такі:
- перемога Швеції – 2.51
- нічия – 3.25
- перемога України – 3.15
Шведи також вище нас в рейтингу ФІФА: у них 18-те місце, у нас – 24-те.
Де пройде матч Україна – Швеція
Гра відбудеться в шотландському Глазго, на арені "Гемпден Парк" .
Довідка Wikipedia. "Гемпден Парк" – національний футбольний стадіон Шотландії, що побудований в Глазго 1903 року місцевим футбольним клубом Куїнз Парк і став згодом домашнім стадіоном збірної команди Шотландії.
- стадіон вміщує 51 866 глядачів
- розміри футбольного поля 105х70 метрів
- домашня арена для: Куїнз Парк і збірної Шотландії
Україна – Швеція: на кого виходить переможець
Переможець сьогоднішньої гри в чвертьфіналі битиметься з переможцем протистояння Англія – Німеччина. Цей матч буде зіграний безпосередньо перед нашим – старт о 19:00, онлайн Англія – Німеччина буде доступний на Спорт Сьогодні.
Англія – невеликий фаворит. Коефіцієнти на прохід такі: 1.82 на англійців і 2.08 на німців. Отже, ймовірність виходу збірної Англії до чвертьфіналу становить 53 відсотки.
Як раніше грали Україна і Швеція
Історія протистоянь збірних налічує всього чотири зустрічі. Перевага у нас: 2 перемоги, 1 нічия і 1 перемога шведів.
Востаннє ми зустрічалися на Євро-2012 в Києві, і тоді перемогли 2:1. Обидва м'ячі у другому таймі з різницею в сім хвилин забив нинішній тренер збірної України Андрій Шевченко.
Всі матчі:
- 2008, Швеція – Україна – 0:1
- 2011, Швеція – Україна – 1:1
- 2011, Україна – Швеція – 0:1
- 2012, Україна – Швеція – 2:1
Україна – Швеція: прогноз коментатора
Кирило Круторогов зробив для Спорт Сьогодні свій анонс і прогноз на матч Україна – Швеція. слухаємо:
Головний матч всього плей-оф раунду для української публіки. Наша головна команда вперше в історії вийшла з групи. Сталося це не без допомоги інших збірних і дива. Після поразки від Нідерландів (2:3) команда Андрія Шевченка перемогла Північну Македонію (2:1) і поступилася Австрії (0:1). Останній матч викликав чимало справедливої критики, враховуючи вкрай непереконливий футбол у виконанні "жовто-синіх".
Андрій Шевченко після поразки в заключному турі послався на погану функціональну готовність команди. Але тепер у неї було багато часу для відпочинку, відновлення і підготовки.
Цікаво, що вирішальний фактор для нашої путівки до плей-оф зіграли саме шведи, які перемогли поляків (3:2) в заключному турі. Раніше скандинави розписали нульову нічию з Іспанією і обіграли словаків (1:0), фінішувавши в квартеті на першому місці.
За кілька днів до матчу у шведів за індивідуальною програмою через мікротравми займалися голкіпер Ольсен і хавбек Форсберг.
Для збірної України цей матч – прекрасна можливість реабілітуватися за не зовсім вдалий виступ у груповому раунді і знову переписати історію, пробившись до чвертьфіналу. Схиляюся до нерезультативного матчу – тотал менше 2,5 гола в основний час. Не виключаю мінімальну перемогу нашої збірної – 1:0, або ж нічию – 0:0, 1:1 і підсумковий вихід до наступного раунду команди Андрія Шевченка .