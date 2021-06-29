Україна – Швеція: відповіді на всі запитання про наш матч року

Україна проти Швеції на Євро-2020. Коли і де дивитися трансляцію на ТБ і в інтернеті, хто фаворит матчу, на кого виходить переможець і як команди грали раніше

Александер Ісак та Руслан Маліновський. Найдорожчі футболісти у складі Швеції і України / Фото: Reuters

Дочекалися! Сьогодні – історичний день для українського футболу. Вперше в історії національна команда зіграє в плей-оф чемпіонату Європи. Наші суперники – "синьо-жовті". Онлайн Україна – Швеція вже стартував на нашому сайті. В очікуванні поєдинку відповідаємо на головні запитання вболівальників.

Коли початок матчу Україна – Швеція

Зустріч Швеція – Україна розпочнеться о 22:00. Цей поєдинок стане останнім за часом матчем 1/8 фіналу чемпіонату Європи. Шість ігор цієї стадії вже завершені, ще одна – Англія vs Німеччина – буде зіграна безпосередньо перед нашим матчем.

Розклад і результати матчів Євро-2020

Установка від Андрія Шевченка за два дні до матчу зі шведами на Євро / Фото: Reuters

Де дивитися матч Україна – Швеція

Матч буде показаний в прямому ефірі на ТБ і в інтернеті. Повний список трансляцій і повторів :

канал "Україна", прямий ефір

канал "Футбол 1", прямий ефір

канал "Футбол 2", прямий ефір

онлайн на сайті Спорт Сегодня (відеоповтори, фото, коментарі)

стрім на каналі ТУМатч (обговорення гри)

(обговорення гри) сервіс OLL.TV (в підписці)

канал "Футбол 3" 30 червня о 08:10, повтор

канал "Футбол 2" 30 червня о 11:40, повтор

канал "Футбол 1" 30 червня о 17:05, повтор

канал "Футбол 3", 1 липня в 00:30, повтор

Цікаво, що завдяки шведам, які в останньому турі обіграли Польщу (3:2), команда Андрія Шевченка змогла застрибнути в останній вагон плей-оф Євро-2020.

Хто фаворит матчу Україна – Швеція

Фаворит – Швеція. Але – невеликий. Коефіцієнти на вихід до чвертьфінал такі: 1.74 на шведів і 2.19 на Україну. Отже, математично можливість проходу нашої збірної дорівнює 44 відсотки.

Котирування на результат матчу в основний час такі:

перемога Швеції – 2.51

нічия – 3.25

перемога України – 3.15

Шведи також вище нас в рейтингу ФІФА: у них 18-те місце, у нас – 24-те.

Шведи – фаворити матчу з Україною в 1/8 фіналу Євро-2020 / Фото: Reuters

Де пройде матч Україна – Швеція

Гра відбудеться в шотландському Глазго, на арені "Гемпден Парк" .

Довідка Wikipedia. "Гемпден Парк" – національний футбольний стадіон Шотландії, що побудований в Глазго 1903 року місцевим футбольним клубом Куїнз Парк і став згодом домашнім стадіоном збірної команди Шотландії.

стадіон вміщує 51 866 глядачів

розміри футбольного поля 105х70 метрів

домашня арена для: Куїнз Парк і збірної Шотландії

Хемпден Парк в Глазго, Шотландія, прийме матч Швеція – Україна в 1/8 фіналу Євро-2020 / Фото: Reuters

Україна – Швеція: на кого виходить переможець

Переможець сьогоднішньої гри в чвертьфіналі битиметься з переможцем протистояння Англія – Німеччина. Цей матч буде зіграний безпосередньо перед нашим – старт о 19:00, онлайн Англія – Німеччина буде доступний на Спорт Сьогодні.

Англія – невеликий фаворит. Коефіцієнти на прохід такі: 1.82 на англійців і 2.08 на німців. Отже, ймовірність виходу збірної Англії до чвертьфіналу становить 53 відсотки.

Німеччина – Англія. Переможець цього протистояння в 1/4 фіналу зіграє з переможцем матчу Україна – Швеція / Фото: Reuters

Як раніше грали Україна і Швеція

Історія протистоянь збірних налічує всього чотири зустрічі. Перевага у нас: 2 перемоги, 1 нічия і 1 перемога шведів.

Востаннє ми зустрічалися на Євро-2012 в Києві, і тоді перемогли 2:1. Обидва м'ячі у другому таймі з різницею в сім хвилин забив нинішній тренер збірної України Андрій Шевченко.

Всі матчі:

2008, Швеція – Україна – 0:1 2011, Швеція – Україна – 1:1 2011, Україна – Швеція – 0:1 2012, Україна – Швеція – 2:1

Україна – Швеція – 2:1. Матч групового етапу Євро-2012 в Києві / Фото: Getty Images

Україна – Швеція: прогноз коментатора

Кирило Круторогов зробив для Спорт Сьогодні свій анонс і прогноз на матч Україна – Швеція. слухаємо:

Головний матч всього плей-оф раунду для української публіки. Наша головна команда вперше в історії вийшла з групи. Сталося це не без допомоги інших збірних і дива. Після поразки від Нідерландів (2:3) команда Андрія Шевченка перемогла Північну Македонію (2:1) і поступилася Австрії (0:1). Останній матч викликав чимало справедливої критики, враховуючи вкрай непереконливий футбол у виконанні "жовто-синіх".

Андрій Шевченко після поразки в заключному турі послався на погану функціональну готовність команди. Але тепер у неї було багато часу для відпочинку, відновлення і підготовки.

Цікаво, що вирішальний фактор для нашої путівки до плей-оф зіграли саме шведи, які перемогли поляків (3:2) в заключному турі. Раніше скандинави розписали нульову нічию з Іспанією і обіграли словаків (1:0), фінішувавши в квартеті на першому місці.

За кілька днів до матчу у шведів за індивідуальною програмою через мікротравми займалися голкіпер Ольсен і хавбек Форсберг.

Для збірної України цей матч – прекрасна можливість реабілітуватися за не зовсім вдалий виступ у груповому раунді і знову переписати історію, пробившись до чвертьфіналу. Схиляюся до нерезультативного матчу – тотал менше 2,5 гола в основний час. Не виключаю мінімальну перемогу нашої збірної – 1:0, або ж нічию – 0:0, 1:1 і підсумковий вихід до наступного раунду команди Андрія Шевченка .