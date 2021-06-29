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Євро-2020

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Україна – Швеція: відповіді на всі запитання про наш матч року

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
29 червня, 06:37
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Україна проти Швеції на Євро-2020. Коли і де дивитися трансляцію на ТБ і в інтернеті, хто фаворит матчу, на кого виходить переможець і як команди грали раніше
Александер Ісак та Руслан Маліновський. Найдорожчі футболісти у складі Швеції і України
Александер Ісак та Руслан Маліновський. Найдорожчі футболісти у складі Швеції і України / Фото: Reuters

Дочекалися! Сьогодні – історичний день для українського футболу. Вперше в історії національна команда зіграє в плей-оф чемпіонату Європи. Наші суперники – "синьо-жовті". Онлайн Україна – Швеція вже стартував на нашому сайті. В очікуванні поєдинку відповідаємо на головні запитання вболівальників.

Коли початок матчу Україна – Швеція

Зустріч Швеція – Україна розпочнеться о 22:00. Цей поєдинок стане останнім за часом матчем 1/8 фіналу чемпіонату Європи. Шість ігор цієї стадії вже завершені, ще одна – Англія vs Німеччина – буде зіграна безпосередньо перед нашим матчем.

Розклад і результати матчів Євро-2020

Установка від Андрія Шевченка за два дні до матчу зі шведами на Євро
Установка від Андрія Шевченка за два дні до матчу зі шведами на Євро / Фото: Reuters

Де дивитися матч Україна – Швеція

Матч буде показаний в прямому ефірі на ТБ і в інтернеті. Повний список трансляцій і повторів :

  • канал "Україна", прямий ефір
  • канал "Футбол 1", прямий ефір
  • канал "Футбол 2", прямий ефір
  • онлайн на сайті Спорт Сегодня (відеоповтори, фото, коментарі)
  • стрім на каналі ТУМатч (обговорення гри)
  • сервіс OLL.TV (в підписці)
  • канал "Футбол 3" 30 червня о 08:10, повтор
  • канал "Футбол 2" 30 червня о 11:40, повтор
  • канал "Футбол 1" 30 червня о 17:05, повтор
  • канал "Футбол 3", 1 липня в 00:30, повтор

Цікаво, що завдяки шведам, які в останньому турі обіграли Польщу (3:2), команда Андрія Шевченка змогла застрибнути в останній вагон плей-оф Євро-2020.

Хто фаворит матчу Україна – Швеція

Фаворит – Швеція. Але – невеликий. Коефіцієнти на вихід до чвертьфінал такі: 1.74 на шведів і 2.19 на Україну. Отже, математично можливість проходу нашої збірної дорівнює 44 відсотки.

Котирування на результат матчу в основний час такі:

  • перемога Швеції – 2.51
  • нічия – 3.25
  • перемога України – 3.15

Шведи також вище нас в рейтингу ФІФА: у них 18-те місце, у нас – 24-те.

Шведи – фаворити матчу з Україною в 1/8 фіналу Євро-2020
Шведи – фаворити матчу з Україною в 1/8 фіналу Євро-2020 / Фото: Reuters

Де пройде матч Україна – Швеція

Гра відбудеться в шотландському Глазго, на арені "Гемпден Парк" .

Довідка Wikipedia. "Гемпден Парк" – національний футбольний стадіон Шотландії, що побудований в Глазго 1903 року місцевим футбольним клубом Куїнз Парк і став згодом домашнім стадіоном збірної команди Шотландії.

  • стадіон вміщує 51 866 глядачів
  • розміри футбольного поля 105х70 метрів
  • домашня арена для: Куїнз Парк і збірної Шотландії

Хемпден Парк в Глазго, Шотландія, прийме матч Швеція – Україна в 1/8 фіналу Євро-2020
Хемпден Парк в Глазго, Шотландія, прийме матч Швеція – Україна в 1/8 фіналу Євро-2020 / Фото: Reuters

Україна – Швеція: на кого виходить переможець

Переможець сьогоднішньої гри в чвертьфіналі битиметься з переможцем протистояння Англія – Німеччина. Цей матч буде зіграний безпосередньо перед нашим – старт о 19:00, онлайн Англія – Німеччина буде доступний на Спорт Сьогодні.

Англія – невеликий фаворит. Коефіцієнти на прохід такі: 1.82 на англійців і 2.08 на німців. Отже, ймовірність виходу збірної Англії до чвертьфіналу становить 53 відсотки.

Німеччина – Англія. Переможець цього протистояння в 1/4 фіналу зіграє з переможцем матчу Україна – Швеція
Німеччина – Англія. Переможець цього протистояння в 1/4 фіналу зіграє з переможцем матчу Україна – Швеція / Фото: Reuters

Як раніше грали Україна і Швеція

Історія протистоянь збірних налічує всього чотири зустрічі. Перевага у нас: 2 перемоги, 1 нічия і 1 перемога шведів.

Востаннє ми зустрічалися на Євро-2012 в Києві, і тоді перемогли 2:1. Обидва м'ячі у другому таймі з різницею в сім хвилин забив нинішній тренер збірної України Андрій Шевченко.

Всі матчі:

  1. 2008, Швеція – Україна – 0:1
  2. 2011, Швеція – Україна – 1:1
  3. 2011, Україна – Швеція – 0:1
  4. 2012, Україна – Швеція – 2:1

Україна – Швеція – 2:1. Матч групового етапу Євро-2012 в Києві
Україна – Швеція – 2:1. Матч групового етапу Євро-2012 в Києві / Фото: Getty Images

Україна – Швеція: прогноз коментатора

Кирило Круторогов зробив для Спорт Сьогодні свій анонс і прогноз на матч Україна – Швеція. слухаємо:

Головний матч всього плей-оф раунду для української публіки. Наша головна команда вперше в історії вийшла з групи. Сталося це не без допомоги інших збірних і дива. Після поразки від Нідерландів (2:3) команда Андрія Шевченка перемогла Північну Македонію (2:1) і поступилася Австрії (0:1). Останній матч викликав чимало справедливої критики, враховуючи вкрай непереконливий футбол у виконанні "жовто-синіх".

Андрій Шевченко після поразки в заключному турі послався на погану функціональну готовність команди. Але тепер у неї було багато часу для відпочинку, відновлення і підготовки.

Цікаво, що вирішальний фактор для нашої путівки до плей-оф зіграли саме шведи, які перемогли поляків (3:2) в заключному турі. Раніше скандинави розписали нульову нічию з Іспанією і обіграли словаків (1:0), фінішувавши в квартеті на першому місці.

За кілька днів до матчу у шведів за індивідуальною програмою через мікротравми займалися голкіпер Ольсен і хавбек Форсберг.

Для збірної України цей матч – прекрасна можливість реабілітуватися за не зовсім вдалий виступ у груповому раунді і знову переписати історію, пробившись до чвертьфіналу. Схиляюся до нерезультативного матчу – тотал менше 2,5 гола в основний час. Не виключаю мінімальну перемогу нашої збірної – 1:0, або ж нічию – 0:0, 1:1 і підсумковий вихід до наступного раунду команди Андрія Шевченка .

Прогноз на матч Україна – Швеція від Кирила Круторогова
Прогноз на матч Україна – Швеція від Кирила Круторогова / Фото: Reuters

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
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