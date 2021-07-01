Україна пройде Англію за пенальті: колишній динамівець вірить у збірну, а Лужний – не дуже

Знаменитий захисник Олег Кузнецов сподівається, що наші зможуть пробитися до півфіналу, а його колега Олег Лужний віддає перевагу британцям

Олег Кузнецов / Фото: УАФ

Наша футбольна команда вперше пробилась до чвертьфіналу чемпіонату Європи. При цьому один українець потрапив до символічної збірної 1/8 фіналу Євро-2020. Тепер на підопічних Андрія Шевченка чекає серйозніше випробування. Однак є й такі, хто впевнений, що "синьо-жовті" зможуть здолати збірну Англії.

У коментарі сайту Footboom колишній захисник Динамо і збірної України 1990-х Олег Кузнєцов висловив цікаву версію, як наші пройдуть британців:

"На таких турнірах слабких не буває. Футбол прогресує майже у всіх країнах, в цьому ми могли переконатися і на груповій стадії Євро, і в плей-оф. З гонки вибули Франція, Португалія, Німеччина, Нідерланди... Думаю, збірна України в Римі не упустить шанс вперше в історії опинитися в півфіналі ЧЄ. Прогнозую, що ігровий час закінчиться з рахунком 1:1, а в серії пенальті Україна пройде далі".

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А ось колишній гравець і тренер Динамо Олег Лужний дотримується іншої думки:

"Такі поєдинки передбачити неможливо. Необхідно перебувати всередині команди, знати стартовий склад, готовність гравців і багато іншого. Якщо відштовхуватися від попередніх ігор, то англійці виглядають краще і за підбором гравців, і за рівнем майстерності. Футбол непередбачуваний, але, думаю, не в цьому випадку. Поставлю 70% на 30% на користь англійців".

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Стриманішим виявився Йожеф Сабо. Багаторічний наставник Динамо і збірної сподівається на фортуну:

"Команда Гарета Саутгейта вийшла на топрівень. У збірної України мене турбує питання відновлення гравців у фізичному і психологічному плані. Адже в запасі – тільки три доби, а гра зі Швецією вийшла дуже енерговитратною й емоційною. Сподіватимем ося, що тренерський штаб зможе привести в порядок ігровий і психологічний тонус хлопців і налаштувати на свою гру. У мене є передчуття позитивного результату. Хочу побажати нашій збірній хорошої гри і його величності фарту!"

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