2 липня 19:00
Швейцарія --
Іспанія --
2 липня 22:00
Бельгія --
Італія --
3 липня 19:00
Чехія --
Данія --
3 липня 22:00
Україна --
Англія --
7 липня 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 липня 19:00
Шахтар --
Шальке --
Змінити мову на: RU Перейти до новин logo

Євро-2020

Головна Матчі Таблиці Команди Збірна України Місс Євро Прогнози Відео
СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

Україна пройде Англію за пенальті: колишній динамівець вірить у збірну, а Лужний – не дуже

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
1 липня, 20:55
Копіювати лінк
Знаменитий захисник Олег Кузнецов сподівається, що наші зможуть пробитися до півфіналу, а його колега Олег Лужний віддає перевагу британцям
Олег Кузнецов
Олег Кузнецов / Фото: УАФ

Наша футбольна команда вперше пробилась до чвертьфіналу чемпіонату Європи. При цьому один українець потрапив до символічної збірної 1/8 фіналу Євро-2020. Тепер на підопічних Андрія Шевченка чекає серйозніше випробування. Однак є й такі, хто впевнений, що "синьо-жовті" зможуть здолати збірну Англії.

У коментарі сайту Footboom колишній захисник Динамо і збірної України 1990-х Олег Кузнєцов висловив цікаву версію, як наші пройдуть британців:

"На таких турнірах слабких не буває. Футбол прогресує майже у всіх країнах, в цьому ми могли переконатися і на груповій стадії Євро, і в плей-оф. З гонки вибули Франція, Португалія, Німеччина, Нідерланди...

Думаю, збірна України в Римі не упустить шанс вперше в історії опинитися в півфіналі ЧЄ. Прогнозую, що ігровий час закінчиться з рахунком 1:1, а в серії пенальті Україна пройде далі".

Читайте також: Маліновський не боїться збірної Англії і знає, як її обіграти.

А ось колишній гравець і тренер Динамо Олег Лужний дотримується іншої думки:

"Такі поєдинки передбачити неможливо. Необхідно перебувати всередині команди, знати стартовий склад, готовність гравців і багато іншого. Якщо відштовхуватися від попередніх ігор, то англійці виглядають краще і за підбором гравців, і за рівнем майстерності. Футбол непередбачуваний, але, думаю, не в цьому випадку. Поставлю 70% на 30% на користь англійців".

Дізнайтеся, що сказав батько Довбика про українську мову і перехід героя Євро в чемпіонат Росії.

Стриманішим виявився Йожеф Сабо. Багаторічний наставник Динамо і збірної сподівається на фортуну:

"Команда Гарета Саутгейта вийшла на топрівень. У збірної України мене турбує питання відновлення гравців у фізичному і психологічному плані. Адже в запасі – тільки три доби, а гра зі Швецією вийшла дуже енерговитратною й емоційною.

Сподіватимем ося, що тренерський штаб зможе привести в порядок ігровий і психологічний тонус хлопців і налаштувати на свою гру. У мене є передчуття позитивного результату. Хочу побажати нашій збірній хорошої гри і його величності фарту!"

Дивіться, як наші обіграли-таки шведів у додатковий час:

Favbet
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
дівчата Євро
збірна України
Відео голів Євро-2020
Людина-енергетик
Hell

Гравець
дня

13 200 м
Дізнайся хто
Favbet стрим
Фан-зона Євро
На трибуну
Покер - це спорт!
Новини покеру
Плейлист збірної
Favbet стрим
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Опитування
Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Португалія
3
7:6
4
3
Німеччина
3
6:5
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Пʼятниця, 2 липня
19:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
Субота, 3 липня
19:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
Дивитись всі матчі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти